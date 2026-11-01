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最後催票 川普再承諾：共和黨若續掌兩院 每人發5000美元

中央社／ 華盛頓1日電
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川普承諾，選後如果繼續掌握國會過半席次，將向所有成年公民發放5000美元。(美聯...
川普承諾，選後如果繼續掌握國會過半席次，將向所有成年公民發放5000美元。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普在期中選舉前最後周日於愛阿華州助選，再提若共和黨續掌國會兩院，將以關稅等收入向每位成年公民發放5000美元。

美國總統川普（Donald Trump）與聯邦眾院議長強生（Mike Johnson）今天在期中選舉前最後一個周日，連袂在愛阿華州為共和黨候選人助選。川普再度向支持者承諾，選後如果繼續掌握國會過半席次，將向所有成年公民發放5000美元。

川普與強生1日在選前最後一個周日，在愛阿華州迪比克（Dubuque）為共和黨籍候選人助選。

愛阿華州是美國各項選舉中的搖擺州，不過川普自2016年起在總統大選得票均過半，愛州較傾向共和黨，共和黨聯邦參議員候選人辛森（Ashley Hinson）與民主黨候選人圖雷克（Josh Turek）在今年期中選舉民調接近。

多項民調顯示，美國選民較關切通膨、物價與伊朗戰爭，經濟議題主導2026期中選情。

川普向支持者指出，他讓雞蛋價格降低，油價很快也將走低。選後共和黨如果繼續居國會參眾兩院多數，將向所有美國成年公民發放5000美元，這是由關稅與美國史上最佳經濟表現所籌得的款項。

強生表示，競選期間曾到訪搖擺州、民主黨州，及各界認為選舉結果已成定局的選區，但這場選戰還沒結束，大家本周二（3日）才會做決定。主流與敗壞的媒體用利用假民調主導話語權，並指選戰結果已定，但周二（共和黨）將會勝選並震驚世界。

全美將在3日舉行期中選舉，選民將選出眾院全數435名議員、參院35席及36個州的州長、3個屬地總督。多數民調顯示，民主黨贏得眾院過半席次機會較高，參院結果難料，約有8席民調接近。

精華 FAQ

  • 川普與聯邦眾院議長強生在選前最後一個周日，前往愛阿華州迪比克為共和黨候選人站台，主打催票與動員支持者投票。

  • 川普表示，如果共和黨選後繼續掌握國會參眾兩院多數，就要向所有美國成年公民發放5000美元，並稱資金來自關稅與經濟表現。

  • 多項民調顯示，選民最在意通膨、物價與伊朗戰爭等經濟議題；整體來看，民主黨較有機會拿下眾院過半席次，參院則仍難預測。

共和黨 川普 眾院

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