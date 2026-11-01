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罕見坦承恐敗選？川普：若民主黨贏國會 我就必須當「否決先生」

編譯葉亭均／綜合外電
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美國總統川普1日在愛荷華州期中選舉造勢活動上演說。（路透）
美國總統川普1日在愛荷華州期中選舉造勢活動上演說。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

川普罕見承認共和黨可能在期中選舉失利，並表示若民主黨掌控國會，他將以否決權阻擋法案，迫使對方重返談判桌。

美國總統川普表示，如果民主黨在周二舉行的期中選舉中贏得國會多數席次，他可能就必須成為「否決先生」（Mr. Veto）。

川普是在接受紐約郵報Podcast專訪時提出上述說法，該片段於周日（1日）在福斯新聞頻道播出。

川普說：「他們會把法案送上來，你就行使否決權。」「最後，等到一、兩個月後，他們送來的法案全都被否決了，你知道的，那根本是在浪費時間，他們最後就會過來談判，達成協議。」

這番話代表川普罕見地承認共和黨可能在期中選舉中失利，即便他周日仍前往堪薩斯州和愛荷華州舉行更多造勢活動。川普近來馬不停蹄地投入選戰，接連走訪傳統上由共和黨占優勢的州，但由於選民對高昂生活成本及伊朗戰爭感到焦慮，共和黨在這些地區的選情也面臨更大挑戰。

多數民調顯示，民主黨很有機會拿下眾議院多數席次所需的另外三席，進而取得眾議院控制權。民主黨對於奪下參議院也愈來愈有信心，目前有七場參議員選舉的民調差距相當接近。

川普在這段專訪預告中表示：「希望我們不必為這件事煩惱。」

共和黨策略人士則表示，根據他們私下掌握的數據，參議院選情其實更加膠著，許多關鍵選戰仍難分高下，或共和黨仍有機會勝出。

川普在造勢演說中，持續強調美國擁有「史上最強大的經濟」，並聲稱民調未能正確反映共和黨選民的支持度。

在這場專訪的另一段預告中，川普談到美國憲法對總統任期的限制時表示：「如果有機會，我很樂意再次參選，但憲法條文的規定非常明確。」

美國憲法第22修正案規定，任何人不得當選美國總統超過兩次。

精華 FAQ

  • 因為他預期若民主黨在期中選舉拿下國會多數，將會大量送出法案；他屆時會一再動用否決權，讓對手的立法進度停滯，最後再回頭協商。

  • 這代表他罕見承認共和黨有可能在期中選舉失利，尤其民調顯示民主黨距離拿下眾院僅差3席，參院多場選戰也十分接近。

  • 他一方面強調美國經濟是史上最強，稱民調未準確反映共和黨支持；另一方面也談到憲法任期限制，表示若有機會想再選，但第22修正案已明確禁止超過2次當選。

川普 民主黨 共和黨

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