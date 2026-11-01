我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普豪宅突部署2套復仇者飛彈 特勤局揭原因

14歲國中女生急性腦中風 平日飲食習慣曝光 「愛吃這些東西」

美期中選舉倒數2天 川普剩2年恐淪憤怒跛鴨 3手段阻國會變天

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普10月31日現身在佛州自家豪宅海湖莊園，出席萬聖節派對。（路透）
美國總統川普10月31日現身在佛州自家豪宅海湖莊園，出席萬聖節派對。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

金融時報指出，共和黨若在期中選舉失利，川普不僅可能成為憤怒跛鴨，還可能以干擾與否認選舉結果對抗國會，同時在外交上仍保有相當權限。

美國11月3日期中選舉進入倒數，共和黨恐怕不只失去眾議院控制權，連參議院也可能失守，讓總統川普在剩餘2年任期淪為跛腳鴨總統。金融時報分析，川普恐怕不會像歷任總統一樣，在失去國會支持後尋求兩黨合作，反而可能變成「憤怒的鴨子」，不惜開槓國會，甚至可能要求眾議院議長強生阻止新科議員宣誓就職，引爆憲政危機。即使共和黨敗選，川普在外交事務上仍享有極大權限，而美中關係可能是他唯一維持既定路線的外交領域。

隨著伊朗戰爭持續、柴油價格上漲，川普支持率不斷下滑，目前甚至明顯低於共和黨整體支持度。一旦國會變天，民主黨將能透過調查、傳票及立法程序牽制川普政府，讓他剩餘的施政議程難以推動。

然而，金融時報訪問川普政府內外人士、兩黨政治人物及憲法學者後發現，幾乎沒有人相信川普會乖乖接受跛腳總統的角色。紐澤西州前共和黨籍州長克里斯蒂（Chris Christie）直言：「他更可能變成一隻憤怒的鴨子。」比起妥協，更可能選擇與國會正面衝突。

倡議團體「保護民主」（Protect Democracy）負責人巴辛（Ian Bassin）分析，川普可能透過「欺騙、干擾與否認」3種手段干預選舉，包括散播民主黨作弊的說法、恐嚇選民，以及干擾選舉程序。不過，川普先前試圖取得各州選民名冊、控制郵政署的行動，已接連遭到司法阻擋。

巴辛指，第三招是「否認選舉結果」。如果民主黨僅以些微席次優勢贏得眾議院，川普可能要求議長強生在明年1月3日以選舉結果有爭議為由，阻止部分民主黨當選人宣誓就職，讓民主黨無法取得眾議院控制權，甚至引發憲政危機。

強生最近曾宣稱，有些選舉舞弊手段隱藏太深，難以證明。不過，川普若想推翻選舉結果，仍需要共和黨內部配合，而共和黨一旦慘敗，部分黨內人士可能開始與川普保持距離。

即使失去國會控制權，川普在外交政策上仍享有廣泛權限。

民主黨參議員庫恩斯（Chris Coons）擔憂，川普可能更加傾向在外交事務上冒險。川普去年曾試圖與伊朗總統會談，但未獲回應，幾天後便對伊朗發動空襲，凸顯其外交政策難以預測。

不過，金融時報分析，美中關係可能是川普唯一維持既定路線的外交領域。

川普今年已與中國大陸國家主席習近平會面兩次，雙方預計11月在深圳APEC峰會、12月在美國佛州G20峰會再次碰面。若順利舉行，川普將成為首位一年內與中國領導人會面4次的美國總統。

一名前官員指出，川普非常重視與習近平的會面，但他追求美中關係穩定也可能讓其他國際問題更加複雜。例如俄羅斯總統普亭提議在深圳與川普、習近平舉行三方峰會，討論烏克蘭問題，烏克蘭總統澤倫斯基卻不會出席。

如果民主黨在期中選舉大勝，2028年共和黨總統接班人之爭也可能提前升溫。然而，川普至今對指定接班人興趣缺缺，金融時報描述，難以想像一向痛恨被稱為「輸家」的川普，在重大敗選後會變得更加溫和。

精華 FAQ

  • 因為若共和黨失去國會控制權，川普恐不會尋求兩黨合作，而是選擇與國會正面衝突，甚至動用總統權力阻撓新任議員就職，讓政治對立進一步升高。

  • 文中提到他可能採取「欺騙、干擾與否認」3招，包括散播民主黨作弊說法、恐嚇選民、干擾選舉程序，最後甚至否認結果並阻止部分當選人宣誓。

  • 即使失去國會控制，川普在外交政策上仍有廣泛權限，可能更傾向冒險行事；不過美中關係或許是他少數維持既定路線的領域，因他仍重視與習近平會面。

川普 期中選舉 共和黨

上一則

FBI稱北韓洗劫幣安63億美元 川普卻說「還不確定」、想找平壤談

下一則

川普傳最快「期中選舉隔天」再攻伊朗 魯比歐：尚未定案

延伸閱讀

整理包／看懂期中選舉 國會版圖如何牽動川普未來施政

整理包／看懂期中選舉 國會版圖如何牽動川普未來施政
期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變
看好重掌國會 民主黨規畫制衡川普 列100小時、100天清單

看好重掌國會 民主黨規畫制衡川普 列100小時、100天清單
期中選舉民主黨若奪回國會多數 美中台四大影響一次看

期中選舉民主黨若奪回國會多數 美中台四大影響一次看

熱門新聞

2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂（Alice Huang）與黃仁勳搭肩說話。（聯合報系資料照）

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

2026-10-30 07:30
川普總統。(路透)

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

2026-10-25 16:26
共和黨人已準備迎接一些以前難以想像的失敗。圖為川普總統今年9月出席德州共和黨大會。(歐新社)

川普鐵票倉褪色 共和黨人準備迎接敗選 「將非常慘烈」

2026-10-31 05:24
民主黨候選人瑪麗‧佩爾托拉（Mary Peltola）。（路透）

CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮

2026-10-29 11:17
國防部參謀首長聯席會議主管戰略計畫和政策的西爾維亞遭國防部長赫塞斯解雇。 (美聯社)

川普計畫再打伊朗之際 防長解雇參謀首長聯席會議主管

2026-10-29 01:57
美國總統川普25日密西根州休倫港出席競選集會。（美聯社）

川普再提台灣偷走晶片...稱美國若有聰明總統 兩岸問題就不會存在

2026-10-26 08:10

超人氣

更多 >
瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉
不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店
加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃

加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃
美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」

美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」
習近平清算高階將領 學者：解放軍失去干預政局能力

習近平清算高階將領 學者：解放軍失去干預政局能力