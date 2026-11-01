高齡選民關切醫療負擔 8成投票意願高 恐牽動期中選舉選情

期中選舉投票日在下周，上年紀的選民對醫保健康與納保項目範圍，極為關切，要透過選票表達意見。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 高齡選民因醫療保險變動、處方藥與長照費用上升而承受壓力，AARP民調顯示他們投票意願極高，可能牽動期中選舉。

對於全美的高齡長者來說，醫療保健是他們最關心的事情，然而包括醫療保險 費用、處方藥價格和長期照護費等醫療保健成本的增加與健保涵蓋範圍的改變都為他們的荷包帶來壓力，而這些壓力在3日的期中選舉 都可能會轉變為重大的影響力。

83歲的威甘德(Barbara Weigand)為退休所做的準備可謂極為充分。多年來，她一直保持著良好的健康狀況，並勤勉地儲蓄。但是今年一場肩部手術和膀胱癌的診斷，為她的財務狀況帶來嚴峻考驗。她最近從退休帳戶中取出4000元，用於支付癌症治療相關的醫療費用。

她說：「僅靠每月的收入，我根本負擔不起這些新增的醫療開支。」她目前參與的是俗稱紅卡的「聯邦醫療保險優勢計畫」(Medicare Advantage plan)。但自明年開始，聯邦醫療保險(Medicare的內容將有許多變更，隨著10月聯邦醫療保險開放註冊期到 ，她正忙著尋找新的保險方案。

根據樂齡會(AARP)10月初進行的一項民調，50歲以上的選民中，有83%的人表示他們在期中選舉投票 的意願極高。這也使得他們對醫療費用負擔的擔憂，成為選舉備受關注的議題之一。

根據調查，年長者在醫療保健上最為關心的重點有四項：

一. 聯邦醫療保險計畫的變更。聯邦醫療保險計畫2027年開始會有一些變更，開放註冊期已於10月中旬開啟，參保人必須選擇對他們最有利的保險計畫。

二.處方藥的負擔能力。川普政府已將降低藥品價格作為優先事項，以向美國人表明其正在應對不斷飆升的成本問題。儘管如此，處方藥的費用仍導致一些人無法按處方購藥。凱澤家庭基金會(KFF)3月的一項調查顯示，約四成的美國成年人表示，過去一年裡，他們因處方藥費用問題而未能按照醫囑服藥。

三‧長期照顧的成本。對退休人士而言，長期照顧的成本大幅上升。美國退休人員協會(AARP)的一份報告指出，為了照顧家人或朋友，家庭照顧者所承擔的費用比五年前增加近60%。數據顯示，家庭照顧者每年平均為照顧家人或朋友支出11508美元，相較之下，2021年為7242美元。

四.社會安全制度破產。社會安全署資金短缺問題嚴重，如果國會不能解決申，該機構將面臨破產危機。社會安全與聯邦醫療保險信託基金(The Social Security and Medicare trustees)的報告指出，涵蓋退休金和殘障福利的社會安全信託基金，從2034年起將無法全額支付各項福利。