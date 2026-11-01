司法部懷疑加州登記選民非公民 民團：40%不在選民名冊

聯邦司法部質疑加州選舉舞弊，許多投票選民是非公民。圖為加州洛杉磯郡選務人員6月初在整理當天加州初選的選票。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府追查加州疑似非公民選民之際，民團質疑司法部名單錯誤百出，聯邦法院也拒絕暫停計票的要求。

期中選舉投票日逼近，川普政府在全美大舉清查選舉舞弊的行動持續加溫升級。司法部 與國土安全部 指加州 有超過2萬名登記選民疑似非公民，10月15日正式提出訴訟。但一個移民維權組織指司法部列出的所謂「非公民」名單，其中40%以上的姓名根本不在加州選民名冊(Voter Rolls)內。

美聯社31日報導，司法部的訴訟指加州選民名冊內，疑有2萬930人並非公民，但卻收到郵寄選票，並投了票。聯邦政府列出這2萬多人的名字，要求加州審查及確認其中是否有非美國公民，但加州並未配合。

但洛杉磯維權組織「人道移民權利聯盟」(CHIRLA) 與洛杉磯加州大學兩位數據分析專家向哥倫比亞特區聯邦法院提出反訴訟，要求司法部交出這份名單來源。

儘管司法部提出反對，表示是透過「釣魚式蒐集」得來，而且包含敏感資訊。但首席法官博斯貝格(James Boasberg) 最終下令，川普政府須在10月30日傍晚前，向CHIRLA等提交名單。

CHIRLA在31日宣布，經研究分析後，這份名單內有約有8880人(約40%至42%)的姓名，不在加州目前的選舉人名冊內；分析還發現，名單內至少有22人是公民，還有更多人可能與已確認的公民相符。

在司法部提出訴訟時，加州及地方政府也質疑這份名單錯誤百出。

司法部的訴訟還要求法院下令，在即將舉行的選舉中，暫停計算疑似非公民人士的郵寄選票，直到相關選民的公民身分獲確認為止，不過聯邦法院已經駁回，指有關要求侵犯了投票權。

隨著期中選舉投票就在下周，川普政府不斷擴大刑事調查範圍嚴打非公民選民，與這個全美第一大州的司法角力也進一步升溫。

過去數月來，司法部透過聯邦大陪審團向包括加州在內共13個州發出傳票，要求提交選民資料，聲言會徹查選舉舞弊案件、追究涉案者責任，並恢復民眾對美國選舉的信任。