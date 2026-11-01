兩黨募款差異 民主黨靠小額 籌得資金是共和黨4倍

馬斯克透過超級政治行動委員會向共和黨捐款4.46億元，成為美國當代規模最大的個人政治捐款者。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 華郵與Politico分析顯示，民主黨仰賴小額捐款累積資金，但共和黨憑少數富豪與不透明政治獻金，在本屆期中選舉中仍維持更強募款優勢。

華盛頓郵報 檢視聯邦募款數據發現，小額募款是這次期中選舉民主黨 陣營的主力之一，民主黨從小額捐款者籌得的資金是共和黨 的四倍；但共和黨的富豪金主奧援讓民主黨望塵莫及。

華郵指出，募款數據顯示民主黨在參、眾兩院的競選委員會共申報約5.74億元，這些資金來自累計捐款不到200元的民眾；相較之下，共和黨同性質委員會僅申報1.43億元。

數據顯示小額捐款占民主黨競選總資金的31%，在共和黨僅占16%。

4人捐逾億 3人挺共和黨

華郵分析聯邦選舉委員會(FEC)申報資料發現，這次期中選舉期間，約有665萬人透過民主黨線上募款平台ActBlue捐款；相較之下，透過共和黨平台WinRed捐款者僅144萬人。

儘管如此，共和黨的資金優勢卻不減，因為少數富豪捐款人的大筆注資，讓民主黨賴以支撐的小額捐款相形見絀。雖然聯邦法規對個別候選人的受贈額度設有上限，但對出資投放廣告支持候選人的外部團體，金額則完全不受限。

這次期中選舉期間，捐款超過1億元的四位個人金主裡，有三位主要支持共和黨候選人，例如馬斯克(Elon Musk)已向共和黨的超級政治行動委員會(PAC)捐款4.46億元，成為美國當代規模最大的個人政治捐款者。總體來看，前50大金主共計投入17億元支持共和黨，支持民主黨的資金僅8.32億元。

馬斯克等3富豪 共捐6億

政治新聞網站Politico根據最新申報資料披露，馬斯克等三名富豪在本屆選舉期間合計捐款逾6億元，凸顯共和黨的選舉資金高度仰賴少數大金主，也讓該黨得以在全國政治局勢不利的情況下，維持資金優勢。

報導指出，全球首富馬斯克第三季至少已向共和黨捐款2億7600萬元，是本屆選舉最大金主；中西部航運業巨頭烏伊萊恩(Richard Uihlein)本屆選舉期間的捐款總額超過1.3億元，第三季另向超級政治行動委員會捐款6600萬元；賓州商人雅斯(Jeff Yass)則以超過1億500萬元捐款排第三。

上述三名主要金主的累計捐款已突破6億元。資料也顯示，共和黨與民主黨的募款差距，很大程度上來自少數大額捐款人。

其他共和黨主要金主的捐款雖未達1億元，但仍相當可觀。2024年捐款額僅次於馬斯克的梅隆(Timothy Mellon)第三季向支持共和黨聯邦眾議員候選人的超級政治行動委員會捐款2000萬元。

大額資金 民主黨遠不如

民主黨雖也有大額捐款人，但目前公開的金額都不及共和黨最大金主。與民主黨長期大金主索羅斯(George Soros)有關聯的兩個實體，在本屆選舉期間合計向「民主政治行動委員會」(Democracy PAC)捐款1億200萬元，該委員會再將資金分配給多個民主黨團體。索羅斯本人也曾向民主黨候選人及相關組織提供多筆較小額的捐款。

不過，單一富豪的個人捐款總額並未涵蓋所謂的「不透明政治獻金」(dark money)。這類資金透過政治非營利組織轉移，使外界難以追查最初的捐款人。民主黨陣營的兩個此類組織合計已向民主黨主要的國會選舉超級政治行動委員會「眾院多數政治行動委員會」(House Majority PAC)及「參院多數政治行動委員會」(Senate Majority PAC)轉入1億6300萬元。

共和黨方面，兩個主要的不透明政治獻金組織則合計向共和黨對應的國會領袖基金及參院領袖基金挹注1億9700萬元。

民主黨大額捐款人的支持者，包括企業家長期大金主索羅斯父子。(路透)