續內鬥 密州民主黨參議員候選人薩伊德要初選對手別來造勢

原本密西根州民主黨參議員候選人薩依德（圖），與8月初選時黨內對手、現任聯邦眾議員史蒂文斯，心結未消。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 密西根州民主黨參議員候選人薩依德因一則涉以色列廣告與前初選對手史蒂文斯再起衝突，臨時要求對方別出席造勢，黨內分歧恐影響期中選舉選情。

3日即將期中選舉投票日，民主黨 內鬥卻有愈演愈烈之勢。原本密西根州民主黨參議員候選人薩依德(Abdul El-Sayed)與黨內初選 對手、現任聯邦眾議員史蒂文斯(Haley Stevens)說好選前最後周末共同造勢，象徵團結。然而最後關頭薩依德陣營臨時要求史蒂文斯不要出席，而這一切都是因為一則廣告引起的。

據了解，薩伊德10月31日發布的一份選舉造勢活動預告中，並未將史蒂文斯列為出席者，僅提到薩伊德本人以及來自南卡羅來納州 的民主黨眾議員克萊伯恩(Jim Clyburn)。一位知情人士向美國全國廣播公司新聞台(NBC News)透露，競選團隊已要求史蒂文斯在競選衝刺階段不要出席薩伊德的競選活動，原因是擔心她的出現會引發不必要的干擾。美國政治新聞網站「Politico」也指出，史蒂文斯不再受邀參加薩伊德的競選活動。

此前，薩伊德在競爭激烈的民主黨初選中擊敗史蒂文斯，而在期中選舉，民主黨寄望薩伊德能夠擊敗共和黨候選人羅傑斯(Mike Rogers)。然而在選舉最後衝刺階段，薩伊德與史蒂文斯間的關係惡化，恐進一步加劇黨內分歧，不無可能對選情造成影響。

薩伊德與和史蒂文斯之間的爭議源於左翼評論員烏伊古爾(Cenk Uygur)領導的一個政治行動委員會發布的一則廣告，該廣告將昂貴的食物價格與美國對以色列的支持相連結。薩伊德曾短暫地與烏伊古爾的侄子哈桑·皮克爾(Hasan Piker)一起競選，皮克爾是一位左翼主播，因其對以色列和美國猶太人的言論而受到批評。

史蒂文斯表示，她期望薩伊德能夠公開譴責這則廣告。史蒂文斯稱該廣告具有反猶太主義色彩。她在一份聲明中指出，「這則廣告是向密西根州的家庭宣稱，他們之所以買不起日用品，是因為他們的錢不得不被挪去用於『殺害巴勒斯坦人』，它還將密西根州民眾所面臨的各種經濟負擔，全都歸咎於我們的親密盟友—以色列。」

薩伊德則是指責史蒂文斯似乎「執意要重提」他們之間那場激烈的初選較量，並藉此轉移人們的注意力，使之偏離其競選團隊當前的核心目標：擊敗羅傑斯。

原本密西根州民主黨參議員候選人薩依德，與8月初選時黨內對手、現任聯邦眾議員史蒂文斯（圖），心結未消。(美聯社)