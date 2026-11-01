我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

惠特尼山死亡的男子 被確認是灣區49歲華裔男

華男提前續駕照 竟被告知已失效半年 DMV這話讓他傻眼

續內鬥 密州民主黨參議員候選人薩伊德要初選對手別來造勢

編譯王曉伯／綜合報導　
聽新聞
test
0:00 /0:00
原本密西根州民主黨參議員候選人薩依德（圖），與8月初選時黨內對手、現任聯邦眾議員...
原本密西根州民主黨參議員候選人薩依德（圖），與8月初選時黨內對手、現任聯邦眾議員史蒂文斯，心結未消。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

密西根州民主黨參議員候選人薩依德因一則涉以色列廣告與前初選對手史蒂文斯再起衝突，臨時要求對方別出席造勢，黨內分歧恐影響期中選舉選情。

3日即將期中選舉投票日，民主黨內鬥卻有愈演愈烈之勢。原本密西根州民主黨參議員候選人薩依德(Abdul El-Sayed)與黨內初選對手、現任聯邦眾議員史蒂文斯(Haley Stevens)說好選前最後周末共同造勢，象徵團結。然而最後關頭薩依德陣營臨時要求史蒂文斯不要出席，而這一切都是因為一則廣告引起的。

據了解，薩伊德10月31日發布的一份選舉造勢活動預告中，並未將史蒂文斯列為出席者，僅提到薩伊德本人以及來自南卡羅來納州的民主黨眾議員克萊伯恩(Jim Clyburn)。一位知情人士向美國全國廣播公司新聞台(NBC News)透露，競選團隊已要求史蒂文斯在競選衝刺階段不要出席薩伊德的競選活動，原因是擔心她的出現會引發不必要的干擾。美國政治新聞網站「Politico」也指出，史蒂文斯不再受邀參加薩伊德的競選活動。

此前，薩伊德在競爭激烈的民主黨初選中擊敗史蒂文斯，而在期中選舉，民主黨寄望薩伊德能夠擊敗共和黨候選人羅傑斯(Mike Rogers)。然而在選舉最後衝刺階段，薩伊德與史蒂文斯間的關係惡化，恐進一步加劇黨內分歧，不無可能對選情造成影響。

薩伊德與和史蒂文斯之間的爭議源於左翼評論員烏伊古爾(Cenk Uygur)領導的一個政治行動委員會發布的一則廣告，該廣告將昂貴的食物價格與美國對以色列的支持相連結。薩伊德曾短暫地與烏伊古爾的侄子哈桑·皮克爾(Hasan Piker)一起競選，皮克爾是一位左翼主播，因其對以色列和美國猶太人的言論而受到批評。

史蒂文斯表示，她期望薩伊德能夠公開譴責這則廣告。史蒂文斯稱該廣告具有反猶太主義色彩。她在一份聲明中指出，「這則廣告是向密西根州的家庭宣稱，他們之所以買不起日用品，是因為他們的錢不得不被挪去用於『殺害巴勒斯坦人』，它還將密西根州民眾所面臨的各種經濟負擔，全都歸咎於我們的親密盟友—以色列。」

薩伊德則是指責史蒂文斯似乎「執意要重提」他們之間那場激烈的初選較量，並藉此轉移人們的注意力，使之偏離其競選團隊當前的核心目標：擊敗羅傑斯。

原本密西根州民主黨參議員候選人薩依德，與8月初選時黨內對手、現任聯邦眾議員史蒂文...
原本密西根州民主黨參議員候選人薩依德，與8月初選時黨內對手、現任聯邦眾議員史蒂文斯（圖），心結未消。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為競選團隊擔心史蒂文斯出現會引發不必要干擾，尤其在一則涉及以色列與食物價格的廣告爭議後，雙方關係迅速惡化。

  • 該廣告將高漲的食物價格與美國對以色列的支持連結起來，史蒂文斯認為此說法帶有反猶太主義色彩，並要求薩依德公開譴責。

  • 薩依德雖已贏得民主黨初選，但若黨內分歧持續擴大，可能削弱團結與動員力，進而影響他在期中選舉對決共和黨羅傑斯的勝算。

民主黨 初選 南卡羅來納州

上一則

雙黃關係密切…北京諜影 美媒：美台星憂中獲AI情資

下一則

票倉危險了 共和黨人回防本命區 范斯急赴紐約鄉村助選

延伸閱讀

挺以色列的民主黨佛州聯邦眾議員 面臨兩黨圍攻並稱「被要求噤聲」

挺以色列的民主黨佛州聯邦眾議員 面臨兩黨圍攻並稱「被要求噤聲」
7搖擺州決定參院控制權 民主黨若全勝 將獲歐巴馬以來最大優勢

7搖擺州決定參院控制權 民主黨若全勝 將獲歐巴馬以來最大優勢
歐巴馬助選砲轟川普 籲選民用選票帶來改變

歐巴馬助選砲轟川普 籲選民用選票帶來改變
全力衝刺選情 川普連線造勢又改親赴堪薩斯、愛阿華

全力衝刺選情 川普連線造勢又改親赴堪薩斯、愛阿華

熱門新聞

2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂（Alice Huang）與黃仁勳搭肩說話。（聯合報系資料照）

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

2026-10-30 07:30
川普總統。(路透)

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

2026-10-25 16:26
共和黨人已準備迎接一些以前難以想像的失敗。圖為川普總統今年9月出席德州共和黨大會。(歐新社)

川普鐵票倉褪色 共和黨人準備迎接敗選 「將非常慘烈」

2026-10-31 05:24
民主黨候選人瑪麗‧佩爾托拉（Mary Peltola）。（路透）

CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮

2026-10-29 11:17
國防部參謀首長聯席會議主管戰略計畫和政策的西爾維亞遭國防部長赫塞斯解雇。 (美聯社)

川普計畫再打伊朗之際 防長解雇參謀首長聯席會議主管

2026-10-29 01:57
美國總統川普25日密西根州休倫港出席競選集會。（美聯社）

川普再提台灣偷走晶片...稱美國若有聰明總統 兩岸問題就不會存在

2026-10-26 08:10

超人氣

更多 >
不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店
瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉
加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃

加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃
美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」

美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」
民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的

民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的