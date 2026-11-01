社會主義來了？極左新人將進國會 川普最後兩年迎挑戰

密西根州，麥金尼(左)。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國大選引發社會主義爭論，少數進步派與民主社會主義候選人可望進入國會，為民主黨帶來新活力，也可能挑戰黨內與川普。

這次大選有關「社會主義」的討論甚囂塵上，共和黨人頻頻發出警示，但真正屬於極左翼或自稱「美國民主社會主義者協會」(Democratic Socialists of America，簡稱DSA)成員的民主黨 國會議員候選人，其實不多；幾位預計可望在這次選舉勝出、躋身國會的進步派新面孔，大多來自民主黨「大票倉」；他們將為民主黨注入新活力，也可能對黨內領導層帶來挑戰。

美聯社報導，從紐約市議員曼達尼 (Zohran Mamdani)當選紐約市長、紐約州國會眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)崛起、佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)持續發揮影響力，到可望因這次大選登上全國政治舞台的幾位「民主社會主義者」，都反映出美國政治理念正在轉變。無論最終由哪一黨拿下眾院多數席位，「民主社會主義者」崛起帶來的挑戰，都將在川普 總統任期最後兩年持續存在。

細數幾位有望進入國會的民主社會主義候選人如下：

紐約州，雪佛利爾(Darializa Avila Chevalier)：

現年32歲的雪佛利爾獲曼達尼強力背書與組織支援，初選擊敗連任5屆資深現任眾議員艾斯帕亞(Adriano Espaillat)，被視為進步派政治力量在紐約崛起的代表人物。她的競選主張是：政府及競爭對手拋棄了工人階級，國會需要新面孔來挑戰現狀。

科羅拉多州，基羅斯。(美聯社)

科羅拉多州，基羅斯(Melat Kiros)：

基羅斯現年29歲，具律師資格，是公共事務博士生。這位衣索比亞移民在民主黨初選丹佛「深藍」選區，擊敗在任30年的現任眾議員德蓋特(Diana DeGette)。若這次勝出，將成為國會首位Z世代女性眾議員。她曾說：「這是一場運動，我們才剛剛開始。」

密西根州，麥金尼(Donavan McKinney)：

現年34歲的麥金尼是現任州眾議員，在初選擊敗底特律地區現任眾議員塔內達爾(Shri Thanedar)。他重點關注公共事業成本改革、支持全民健保及消除政治中的金錢干預。

賓州，拉布。(美聯社)

賓州，拉布 (Chris Rabb)：

拉布擔任州眾議員10年，在州眾院是直言不諱的進步派成員，今年甫加入DSA；他主張廢除美國移民與海關執法局(ICE)，暫停資料中心建設，推動「全民健保」(Medicare for All)計畫。

紐約州，瓦爾德斯。(路透)

紐約州，瓦爾德斯(Claire Valdez)：

瓦爾德斯是進步派州眾議員，2019年起就是DSA紐約分會成員，獲曼達尼支持參選國會議員，初選時，擊敗即將退休的國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)欽定接班人。她將自己定位為曼達尼政見在華府的推動者，強調「世代交替」，承諾將在國會與川普抗爭，為工人階級爭取權益。