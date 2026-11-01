票倉危險了 共和黨人回防本命區 范斯急赴紐約鄉村助選
期中選舉前夕，民主黨在共和黨深紅選區逼近，川普支持率受生活成本與戰爭不滿拖累，共和黨高層急調范斯助選並頻繁調整行程防守眾院。
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期中選舉前夕，民主黨在共和黨深紅選區逼近，川普支持率受生活成本與戰爭不滿拖累，共和黨高層急調范斯助選並頻繁調整行程防守眾院。
期中選舉選情激烈，民主黨在共和黨傳統票倉取得進展，兩黨策士和民調專家都表示川普總統支持率因生活成本和伊朗戰爭引發的不滿而下滑，民主黨極有可能重新奪回共和黨掌控的眾院。副總統范斯緊急到紐約助選，顯示共和黨正竭全力防守。
一位白宮官員上周稱川普私下和公開場合一樣樂觀，有人也說川普上周告訴幕僚們這些行程正為共和黨蓄積力量。但據與川普的共事的人們說他近幾天情緒變糟，在助選持續近兩周後他的聲音明顯變得沙啞。
華爾街日報報導，本月稍早公布的一項民調顯示共和黨候選人康斯坦蒂諾(Anthony Constantino)在紐約州一個鄉村選區的支持率落後4個百分點，兩年前川普曾在該選區以21個百分點的優勢獲勝，這個深紅席位如今突然岌岌可危。
共和黨策士史東(Roger Stone)向白宮發出警報，建議副總統到訪該選區，以鞏固MAGA運動的支持者基礎並保住席位。隨後范斯便安排在選舉前的最後一天前往該選區。
在期中選舉前的最後幾天，川普及顧問團還在調整助選行程。川普29日宣布取消周末在堪薩斯州和愛荷華州的競選集會，不到24小時後白宮又宣布恢復。
目前共和黨在眾院435個席位占219席、民主黨占214席，另有兩席空缺。The Cook Political Report預測最有可能結果是民主黨取得227至240席。另家無黨派選舉觀察機構Inside Elections上周調整了64場參眾兩院和州長選舉的預測。其中63場選舉的預測結果有利於民主黨，一場有利於共和黨。
被問及共和黨內部焦慮時，眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)鼓勵候選人積極參與競選活動，幫助那些選情膠著的共和黨同僚，而不是憂心忡忡地糾結於選舉環境，「很多人感到焦慮是因為他們看了電視各種悲觀的報導，我認為其中一些報導是為了壓制共和黨的投票率。」
川普一直在共和黨票倉出席一場又一場的集會，告訴支持者要「像他本人也參選一樣」去投票。他將期中選舉描述成「王者歸來」的故事(總統所在政黨通常會在期中選舉中失去席位)，把自己塑造成能夠逆轉歷史趨勢的英雄，「我認為我表現不錯，這些集會簡直太棒了。」
最大危機是民主黨在共和黨傳統票倉持續進展，讓眾院控制權可能翻盤；多家預測都傾向民主黨擴大席次，共和黨因此被迫全力防守。 因為該選區原本是共和黨深紅席位，但最新民調顯示共和黨候選人落後4個百分點。共和黨策士認為需要由副總統出面，穩住MAGA支持者與基本盤。 川普在多個共和黨票倉密集造勢，但也多次調整行程，像是先取消堪薩斯和愛荷華集會，隔天又恢復；外界並注意到他連日奔波後聲音已明顯沙啞。
精華 FAQ
最大危機是民主黨在共和黨傳統票倉持續進展，讓眾院控制權可能翻盤；多家預測都傾向民主黨擴大席次，共和黨因此被迫全力防守。
因為該選區原本是共和黨深紅席位，但最新民調顯示共和黨候選人落後4個百分點。共和黨策士認為需要由副總統出面，穩住MAGA支持者與基本盤。
川普在多個共和黨票倉密集造勢，但也多次調整行程，像是先取消堪薩斯和愛荷華集會，隔天又恢復；外界並注意到他連日奔波後聲音已明顯沙啞。
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