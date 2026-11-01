票倉危險了 共和黨人回防本命區 范斯急赴紐約鄉村助選

副總統范斯緊急到紐約助選，顯示共和黨正竭全力防守。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 期中選舉前夕，民主黨在共和黨深紅選區逼近，川普支持率受生活成本與戰爭不滿拖累，共和黨高層急調范斯助選並頻繁調整行程防守眾院。

期中選舉選情激烈，民主黨在共和黨 傳統票倉取得進展，兩黨策士和民調專家都表示川普 總統支持率因生活成本和伊朗戰爭引發的不滿而下滑，民主黨極有可能重新奪回共和黨掌控的眾院。副總統范斯 緊急到紐約助選，顯示共和黨正竭全力防守。

一位白宮官員上周稱川普私下和公開場合一樣樂觀，有人也說川普上周告訴幕僚們這些行程正為共和黨蓄積力量。但據與川普的共事的人們說他近幾天情緒變糟，在助選持續近兩周後他的聲音明顯變得沙啞。

華爾街日報報導，本月稍早公布的一項民調顯示共和黨候選人康斯坦蒂諾(Anthony Constantino)在紐約州一個鄉村選區的支持率落後4個百分點，兩年前川普曾在該選區以21個百分點的優勢獲勝，這個深紅席位如今突然岌岌可危。

共和黨策士史東(Roger Stone)向白宮發出警報，建議副總統到訪該選區，以鞏固MAGA運動的支持者基礎並保住席位。隨後范斯便安排在選舉前的最後一天前往該選區。

在期中選舉前的最後幾天，川普及顧問團還在調整助選行程。川普29日宣布取消周末在堪薩斯州和愛荷華州的競選集會，不到24小時後白宮又宣布恢復。

目前共和黨在眾院435個席位占219席、民主黨占214席，另有兩席空缺。The Cook Political Report預測最有可能結果是民主黨取得227至240席。另家無黨派選舉觀察機構Inside Elections上周調整了64場參眾兩院和州長選舉的預測。其中63場選舉的預測結果有利於民主黨，一場有利於共和黨。

被問及共和黨內部焦慮時，眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)鼓勵候選人積極參與競選活動，幫助那些選情膠著的共和黨同僚，而不是憂心忡忡地糾結於選舉環境，「很多人感到焦慮是因為他們看了電視各種悲觀的報導，我認為其中一些報導是為了壓制共和黨的投票率。」

川普一直在共和黨票倉出席一場又一場的集會，告訴支持者要「像他本人也參選一樣」去投票。他將期中選舉描述成「王者歸來」的故事(總統所在政黨通常會在期中選舉中失去席位)，把自己塑造成能夠逆轉歷史趨勢的英雄，「我認為我表現不錯，這些集會簡直太棒了。」