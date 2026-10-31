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吹哨者稱將「赫塞斯檔案」分藏三處 打算選後聯手民主黨彈劾防長

編譯廖振堯／即時報導
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國防部長赫塞斯10月28日在菲律賓出席東南亞國家聯盟國防部長會議。(路透)
國防部長赫塞斯10月28日在菲律賓出席東南亞國家聯盟國防部長會議。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

報導指國防部官員長期蒐集赫塞斯相關文件並分藏各地，民主黨則期待期中選後藉此與吹哨者發動彈劾或逼川普撤換他。

每日郵報(Dailymail) 10月31日報導，幾位國防部官員花了近兩年時間收集有關防長赫塞斯(Pete Hegseth)的電郵、備忘錄、會議紀錄，並將副本藏匿在不同的地方。內部人士表示這些紀錄顯示赫塞斯及他的核心圈曾多次無視戰略和法律規範、抨擊顧問、向國會和大眾隱瞞資訊；而挑戰他或被他視為不忠的下屬，都曾被威脅斷送職業生涯。待期中選舉結束，這些文件可能將成為民主黨彈劾赫塞斯的利器。

每日郵報報導稱這些副本藏匿在不同的地方，一套在華盛頓一家銀行保險箱、一套在西岸某處；一位資深陸軍軍官透露他把這些副本保存在他女兒以前的一個舊活頁夾裡，並用雙重鎖鎖在維吉尼亞州北部一處地下室的槍枝保險箱中。這幾位國防部官員押注民主黨如果贏得眾院並啟動彈劾調查，那麼這些書面證據以及部門內部潛在證人的名單將是關鍵。

英國「獨立報」(Independent)報導，民主黨人也充滿信心能重新奪回眾院多數，已經在尋找可能願意公開反對赫塞斯的證人，並聯繫潛在的國防部吹哨者。負責調查的民主黨人希望能夠揭露赫塞斯任期內的不利內幕，從而導致他被彈劾，或迫使川普解僱撤換他。據傳民主黨人也在準備向赫塞斯親信發出傳票，其中包括他的幕僚長布瑞亞(Ricky Buria)、妻子珍(Jen Hegseth)。

調查焦點可能圍繞去年爆發的「群聊門」(Signalgate)醜聞，不過任何調查都可能涉及眾院監督委員會、司法委員會及軍事委員會。川普第二任期撤換內閣的意願遠不如以往，但他確實曾因「群聊門」撤換國家安全顧問沃茲(Mike Waltz)，也曾解除國土安全部長諾姆(Kristi Noem)、司法部長邦迪(Pam Bondi)的職務。本周稍早有報導指出，白宮內部人士擔心如果共和黨在期中選舉表現不佳，川普可能會大發雷霆並找人來揹黑鍋，赫塞斯就是被點名的幾人之一。

一名前政府高階官員表示，赫塞斯正面臨自己一手造成的麻煩，「他傲慢行事，導致許多昔日盟友如今願意與民主黨合作，追究他傷害軍方的代價。」另一名消息人士則表示，赫塞斯的敵人不是認為他威脅國家安全，就是單純不喜歡他。

精華 FAQ

  • 每日郵報稱，幾位國防部官員花了近2年蒐集赫塞斯的電郵、備忘錄與會議紀錄，並保留副本作為日後可能的政治與法律行動證據。

  • 報導稱副本分藏在華盛頓銀行保險箱、西岸某處，以及維吉尼亞州北部地下室的槍枝保險箱中，目的在於防止外洩，並作為彈劾調查時的重要證據。

  • 因為民主黨希望若重新掌控眾院，就能透過文件與內部證人揭露赫塞斯任內爭議，進而推動彈劾，或迫使川普直接撤換他。

赫塞斯 民主黨 彈劾

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