搶紅州和搖擺州選票 民主黨候選人與拜登移民政策切割

德州民主黨聯邦參議員候選人塔拉里科10月31日在休士頓出席競選活動。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 在期中選舉最後衝刺中，民主黨國會候選人於紅州與搖擺州紛紛批評拜登的邊境政策，試圖降低包袱，同時主張移民政策應兼顧邊境管控與人道精神。

隨著期中選舉進入最後衝刺階段，在選情激烈的紅州與關鍵的搖擺州 ，民主黨 國會候選人紛紛直接批評前總統拜登 （Joe Biden）在執政期間的邊境安全政策，試圖與他分割來爭取選票。

「我公開指責喬．拜登稱他在邊境問題上辜負了我們。」這是德克薩斯州民主黨參議院候選人塔拉里科（James Talarico）近期在一則競選廣告中所說的話。目前，他與共和黨候選人帕克斯頓（Ken Paxton）之間的選情陷於膠著，正處於競選衝刺階段。今年7月，塔拉里科提出自己的邊境安全計畫，當時他也曾批評拜登，稱其「在南部邊境問題上辜負了我們」。

他不是唯一一個與拜登邊境政策切割的民主黨國會候選人。

在長期支持共和黨的堪薩斯州，民主黨參議員候選人漢彌爾頓（Adam Hamilton）在最近一場與共和黨參議員馬歇爾（Roger Marshall）的辯論中，也對拜登做出批評。他說：「首先，我想明確指出：在拜登執政下，邊境移民問題簡直是一場災難。這就是我們今天陷入這種困境的原因。」

和其他批評拜登邊境政策的民主黨國會候選人一樣，漢彌爾頓同時也指責川普總統在邊安全與移民執法上過火了。儘管如此，與拜登邊境政策切割的言論也反映出邊境安全問題依然是民主黨的軟肋。共和黨人不斷指責民主黨推行「開放邊境」政策，以此動員其基本盤並爭取搖擺選民。在拜登任內，隨著非法越境的移民人數激增，他在這一問題上的支持率也大幅下滑。川普在2024年大選中就成功地將這一議題作為攻擊工具加以利用。

根據民調，儘管川普的支持率已降到38%，選民對他的移民執法多有不滿 ，但是邊境安全依然是他所獲支持率最高的議題之一。這也使得民主黨國會候選人選擇與拜登切割。

民主黨民調專家萊克（Celinda Lake）認為，民主黨候選人與拜登保持距離是「非常明智的」做法，而且對於「拜登在邊境問題上處理失當」這一觀點，也「沒有人提出異議」。

她指出，邊境安全與移民政策是期中選舉的重大議題，而在與拜登切割並且指責川普執法過火的同時，民主黨候選人最好的方法就是傳遞訊息，表明「移民政策必須兼具邊境控管與人道精神」的觀點。

堪薩斯州民主黨聯邦參議員候選人漢彌爾頓10月31日在堪薩斯市與競選志工談話。（美聯社）