DHS挨家挨戶上門盤查 加州中央谷地拉丁裔社區控恐嚇選民

一名加州貝克斯菲爾德的居民身穿「投票」字樣上衣，10月22日經過一處提前投票所。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： DHS以打擊非公民違法登記投票為由，在加州中央谷地對拉丁裔社區擴大上門執法，遭民主黨與移民團體指控意在恐嚇選民、影響選情。

國土安全部 (DHS)聲稱全美有高達25萬名非公民違法登記投票，恐影響選情膠著選區投票結果，因此數周來針對加州 中央谷地(Central Valley)拉丁裔社區展開大執法，引發民主黨人與移民 團體不滿，痛批川普政府「恐嚇選民」。

根據路透掌握的內部郵件顯示，聯邦執法部門早在10月初已通報在加州擴大執法，匿名官員透露該行動是由白宮直接下達指令：「執法人員獲准在各地行動，並盡量在多個地點加強逮捕。」

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)調查發現，DHS幹員身穿制服、攜帶武器，挨家挨戶敲門，調查住戶移民身分並核實是否曾登記投票或有投票紀錄。

與過往在芝加哥等大城的移民執法行動不同，此次DHS鎖定加州農業區，在各個城鎮穿梭，美國農場工人工會(United Farm Workers)證實已有數百名農場工人被捕，引發當地拉丁裔居民恐慌，農場女工瑪麗蓓．拉米雷茲(Maribel Ramirez)坦言「寒蟬效應」導致部分擁有公民身分的拉丁裔年輕人擔心會讓無合法身分的家人曝光，不敢出門投票。

加州第22國會選區(拉丁裔人口占比達73%)民調顯示，民主黨候選人維列加斯(Randy Villegas)以微弱優勢領先六屆共和黨眾議員瓦拉道(David Valadao)，並譴責DHS擴大移民執法是「明目張膽在選前恐嚇我們社區」；瓦拉道則宣稱，移民暨海關執法局(ICE)針對目標是社區罪犯，不過本周受訪時也坦承執法人員在某些情況下「做得太過火」。

儘管選民個資受到保護，然而愛默蕾大學(Emory University)非裔美國人研究教授安德森(Carol Anderson)指出：「即使已經註冊投票，也是一位歸化公民，但鑑於當前制度無法精確篩選，還是會迫使你遠離投票所。」

與此同時，左派權益組織「保護民主」(Protect Democracy)委任律師馬斯登(Jessica Marsden)證實已針對ICE幹員「上門盤查」(door-knocking)控告聯邦執法機構：「他們的目的似乎就是要擴大製造恐慌，進而阻礙合法選民參與選舉。」