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阿拉斯加州同名競選案 司法部要求選票分開處理、參選人行蹤成謎

記者胡玉立／即時報導
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阿拉斯加州現任聯邦參議員丹蘇利文（左），與獨立參選人丹尼爾．J．蘇利文（右）的組...
阿拉斯加州現任聯邦參議員丹蘇利文（左），與獨立參選人丹尼爾．J．蘇利文（右）的組合圖片。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

阿拉斯加州同名參選案持續延燒，司法部要求法院下令分開處理丹尼爾．J．蘇利文選票，並調查選民是否因姓名混淆而受誤導。

阿拉斯加州聯邦參議員同名候選人競選調查案，又有新進展。司法部30日尋求法院下令，要求州選舉官員將小鎮退休老師、獨立參選人「丹尼爾．J．蘇利文」(Daniel J. Sullivan)列入排序選擇的選票分開處理，以在必要時調查選民是否因參選人姓名與現任參議員「丹．蘇利文」(Dan Sullivan)相同而產生「混淆」。

在阿拉斯加州聯邦參議員選舉調查範圍擴大、聯邦官員證實已針對獨立參選人「丹尼爾．J．蘇利文」展開刑事調查之際，美聯社報導，聯邦調查局(FBI)探員走訪了他的家鄉、小型漁業社區彼得斯堡(Petersburg)，詢問捐款給他的當地人是否受到誤導。哥倫比亞廣播公司(CBS)則在實地採訪後，聲稱多位消息人士證實，丹尼爾．J．蘇利文26日搭機離開家鄉彼得斯堡前往安克拉治，目前去向不明。

多位彼得斯堡居民同時告訴CBS，丹尼爾．J．蘇利文去年春天宣布參選後，他們從未見過或收到任何競選宣傳資料，如郵寄資料、傳單、宣傳冊或競選標語牌等等。當地漁民沃哈奇(Andrew Worhatch)說：「我不覺得這是場認真的競選，我甚至沒看到過他的競選綱領。」

儘管如此，丹尼爾．J．蘇利文仍有支持者，選民漢金斯(Keely Hankins)認為，這位「彼得斯堡的丹」(Petersburg Dan)是唯一能代表阿拉斯加東南部的候選人。

與此同時，FBI探員走訪彼得斯堡，想追查今夏捐款給丹尼爾．J．蘇利文500元的捐款者、當地居民弗利特(Charles Flint)，是否存在誤導或欺騙行為。弗利特告訴美聯社，他認識丹．J．蘇利文多年，認為他是受人尊敬的教師和音樂家；當初捐款助他競選，是欽佩他即便「勝算渺茫」，「仍勇於參選」。弗利特並表示，「大家都知道誰才是現任參議員」。

司法部律師30日向法院提出要求，指丹尼爾．J．蘇利文參選，存在「誤導選民，最終導致選舉過程缺乏公正性」的重要風險，「為防範此風險，美國方面請求法院下令，要求將丹尼爾．J．蘇利文列入排序的所有選票分開處理，以在準備日後可能進行的調查，核實選民是否混淆候選人身分。」司法部請求法院在11月2日前，對此做出裁決。

精華 FAQ

  • 司法部認為，獨立參選人丹尼爾．J．蘇利文與現任參議員丹．蘇利文同名，可能讓選民混淆，因此要求將其排序選擇選票分開保存，方便日後查核是否有人被誤導。

  • 聯邦官員已證實對丹尼爾．J．蘇利文展開刑事調查，FBI也前往彼得斯堡詢問當地捐款者，想確認是否有人因候選人身分或競選方式而受到誤導。

  • 部分彼得斯堡居民表示，從未見過他的競選資料，懷疑這不是認真的競選；但也有人認為他是值得支持的老師與音樂家，並相信他至少代表東南阿拉斯加的聲音。

阿拉斯加州 司法部 參議員

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