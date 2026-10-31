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提前投票踴躍 比上屆多出1000萬人 南卡州增83%、德州增50%

記者胡玉立／綜合報導
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德州選民提前投票非常踴躍，圖為選民在投票所外面排隊。(路透)
德州選民提前投票非常踴躍，圖為選民在投票所外面排隊。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

距美國11月3日選舉日尚有五天，提前投票與郵寄投票已逾4300萬人，明顯高於上屆期中選舉；參院競爭激烈州的投票成長尤為突出。

11月3日選舉日前五天，美聯社彙整投票數據分析顯示，全美已有逾4300萬選民透過前往投票所現場提前投票或郵寄選票，完成投票，人數遠超過上屆2022年期中選舉，多了近1000萬人；在參院選情激烈的州，提前投票人數激增現象尤其顯著。

這些數據涵蓋47州和華府(四年前的數據涵蓋48州和華府)。南卡羅來納州選民正在尋找已故共和黨參議員葛理漢(Lindsey Graham)的繼任者，提前投票人數足足增加83%。德州提前投票人數激增態勢也非常明顯；截至28日，德州已有逾630萬選民提前投票，四年前同期為420萬人，增幅達50%。

同樣面臨激烈參議院選戰的緬因州、密西根州、北卡羅來納州和堪薩斯州，提前投票人數也比四年前同期增加30%以上。

這次期中選舉結果將決定國會控制權歸屬，其他多項關鍵競選勝負，也影響深遠。目前正值川普總統第二任期第二年，共和黨同時掌控眾院和參院，在參院以53對47席占微弱多數。民主黨人希望在長期偏向共和黨的州「翻盤」奪勝。

●川普固盤 1個月3訪德州

德州這次同時進行參議員、眾議員及州長選舉，民主黨人過去30多年從未在德州全面贏得選舉，共和黨人正力守德州陣地；川普為衝刺固盤，一個月內三次造訪德州。

德州為期兩周的提前現場投票程序甫於30日結束，選民參與踴躍。以包括休士頓在內的哈里斯郡(Harris County)為例，截至28日已有86.27萬人投票；2022年同期數字為56.45萬人。

在南卡羅來納州，川普2024年曾以近18個百分點優勢獲勝，這回該州正在進行州長和聯邦參議員席位選舉，提前投票人數較2022年同期激增83%。

在堪薩斯州，提前投票人數增加34%，比四年前同期高出約8.3萬張；緬因州提前投票人數比四年前同期增加44%；密西根州提前投票人數增幅為32%，高出約40.9萬張。

●密西根首次提前現場投票

密西根州選民在2022年11月投票通過「提前現場投票」機制，這次期中選舉是該州首次在全州實施「提前現場投票」安排。

數據分析顯示，那些提供選民黨派歸屬資訊的州，約有680萬民主黨人和520萬共和黨人已完成提前投票。這些數字無法顯示他們具體投票給哪位候選人。

南卡州選民提前投票非常踴躍，圖為選民在投票所投票。(路透)
南卡州選民提前投票非常踴躍，圖為選民在投票所投票。(路透)

精華 FAQ

  • 美聯社彙整的數據顯示，全美已有逾4300萬選民完成提前投票或郵寄投票，比2022年期中選舉同期多出近1000萬人，顯示投票熱度明顯升高。

  • 南卡羅來納州提前投票人數增加83%，德州截至28日已逾630萬人、比四年前同期增50%；緬因、密西根、北卡與堪薩斯也都較四年前同期增加30%以上。

  • 密西根州在2022年通過「提前現場投票」機制，這次期中選舉是首次全州實施。分析也顯示，提供黨派資訊的州中，已完成提前投票者約有680萬民主黨人、520萬共和黨人。

投票 德州 南卡羅來納州

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