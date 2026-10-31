司法部請求抽出加州選票遭駁回 仍傳喚選務官員

為調查爭議選民資格，司法部傳喚加州選務官員在選後應訊，圖為加州洛杉磯亞裔選民提早投票。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 聯邦上訴法院駁回司法部要求抽出加州爭議選票的請求後，司法部仍持續傳喚選務官員，追查其對加州選舉舞弊與非公民投票的指控。

儘管聯邦上訴法院正式駁回司法部 緊急請求將加州 爭議選票單獨抽出的裁決，但司法部依然緊追不放，繼續傳喚加州選務官員，以證實其選舉舞弊的指控屬實。

哥倫比亞 廣播公司新聞網(CBS News)報導，聯邦第九巡迴上訴法院合議庭30日以2比1投票結果，駁回司法部要求加州擱置期中選舉收到的爭議性選票，讓川普政府介入各州選務的政治操作再度受挫。

法官貝內特(Mark Bennett)與桑切斯(Gabriel Sanchez)主張司法部未提出舉證、也未能證明上訴期間發布禁令的正當性，並強調：「民眾深切擔憂，若同意美國政府申請的救濟措施，可能帶給被告重大困難並損及公共利益，不僅可能導致符合資格的選民喪失投票權，還可能造成整個計票程序陷入險境。」

川普政府指控加州向2萬名非美國公民寄送選票，要求暫時將選票抽出直至核實其公民身分，不過遭到聯邦法官卡特(David O. Carter)駁回並嚴正警告：「本院認為任何針對州、郡級選務人員的威脅皆應立即停止，才是明智之舉。」

隨著期中選舉投票日逼近，加州已有數百萬人完成投票，其中數十萬張選票計票完成，已無法追溯選民個資，不過川普總統拒絕善罷干休，29日向媒體公開指控：「加州非常腐敗、選舉也極度腐敗，這位法官不該這麼做，但我們當然會提起上訴。」

美聯社取得的三份傳票副本日前已送達洛杉磯縣選舉登記與記錄辦公室(Los Angeles County Registrar-Recorder)工作人員手中，要求當事人於11月4日(期中選舉投票日隔天)出庭，傳票要求提供7月和10月間，聯邦官員寄給加州選務官員的信件等相關文件與通訊記錄，信中指控加州選民名單列入非公民人士。

華府聯邦法官30日稍早下令將這份爭議性名單交付「人道移民權利聯盟」(Coalition for Humane Immigrant Rights)和「洛杉磯加州大學投票權計畫」(UCLA Voting Rights Project)律師，以便核實人員身分並評估對合格選民的影響，也是非政府組織首次有機會評估名單可靠性。