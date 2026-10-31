川普駁健康疑慮 選前「最後周末」親赴堪州、愛州造勢

川普總統一度想將現場造勢活動改為線上，後來改變心意。圖為川普在安德魯聯合基地接受媒體採訪。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普在選前最後周末調整行程，取消部分線上安排後改赴堪薩斯州與愛阿華州造勢，面對健康疑慮則強烈否認，強調是為共和黨候選人催票。

先前媒體報導傳出，選前最後周末川普 總統取消實體活動行程，將改為20多場線上造勢。福斯新聞網(Fox News)30日報導，川普周末期間將現身堪薩斯州 、愛阿華州造勢大會。消息人士說，堪州與愛州造勢大會將恢復舉行，「川普熱愛支持者，因此除了20多場電話拜票(tele-rallies)之外，1日也將連續參加堪州與愛州的造勢大會實體活動。」

美聯社30日分析，提早投票(early voting)在多州已經開跑，投票熱潮湧現，川普重新調整選前最後周末的行程，決定親赴攸關參院多數席次保衛戰的兩州為共和黨 造勢，展現共和黨在選前最後一刻的催票決心。

川普30日表示，前往堪薩斯與愛阿華站台的計畫先前因為要參加一系列電話拉票而取消，但後來接到這兩州許多朋友電話，勸說「您若能親自過來，效果會比電話拜票更好。」

根據美聯社投票數據分析，選舉日最後倒數五天，已經完成提早投票的美國人比2022年期中選舉同一時期增加將近1000萬人。

參議院選情陷入膠著的幾個決戰州，提早投票趨於踴躍的狀況尤其明顯，包括堪州與愛州。根據統計，這兩州的提早投票率均成長大約30%。民主黨與共和黨都希望提早投票率上升對自己有利。

川普10月初承諾選前最後衝次階段將展開馬拉松式造勢，幫共和黨候選人鞏固選情。光是在10月當中，川普便在25場造勢活動亮相。30日晚間預計參加佛羅里達州岱通納海灘(Daytona Beach)的造勢活動。

有媒體記者質疑川普取消親赴現場造勢是否為健康因素，川普29日駁斥：「你才有病。」川普說，決定再次前往堪州，是因為正在尋求連任的參議員馬歇爾(Roger Marshall)「表現得非常好」。對於個人健康狀況，川普則說「感覺完美」。

知情人士說，川普愛州造勢活動從杜布奎(Dubuque)改到錫達拉皮茲(Cedar Rapids)，幾小時後又改回。