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史上首位 教宗良14世郵寄投票參與美期中選舉

特派員黃惠玲／綜合報導
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芝加哥出生的教宗良14世(Pope Leo XIV)仍保有美國公民身分。(美聯社...
芝加哥出生的教宗良14世(Pope Leo XIV)仍保有美國公民身分。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

芝加哥出生的教宗良14世透過郵寄選票參與美國期中選舉，成為史上首位在美國大選投票的教宗，也再度引發外界關注其政治立場。

芝加哥出生的教宗良14世(Pope Leo XIV)，雖然已是全球天主教會領袖及梵蒂岡國家元首，仍保有美國公民身分。梵蒂岡30日證實，良14世已透過郵寄選票參與11月3日的美國期中選舉，成為史上首位在美國大選中投票的教宗，寫下歷史新頁。

美聯社報導，原名羅伯特．普雷沃斯特(Robert Prevost)的良14世出生於芝加哥，擁有美國及秘魯雙重國籍。梵蒂岡新聞室30日發表聲明指出，教宗已行使其美國公民投票權，而且過去只要符合資格，他都會參與投票。

梵蒂岡指出，教宗相信公民不僅享有參與民主程序的權利，也有履行公民責任的義務。

今年教宗家鄉伊利諾州選舉備受關注，選民將決定是否讓現任州長普立茲克(JB Pritzker)連任第三個任期，同時選出接替退休民主黨聯邦參議員德賓(Dick Durbin)的人選。

教宗參與投票的消息最早由「芝加哥太陽時報」(Chicago Sun-Times)披露。報導引述威爾郡(Will County)書記官辦公室幕僚長指出，教宗目前登記的選民地址位於芝加哥西南郊的新萊諾克斯(New Lenox)，並於10月3日申請郵寄選票。

值得注意的是，教宗提出郵寄選票申請僅10天後，便接受手術切除右肺癌性腫瘤。他於10月17日出院，目前正逐步恢復在梵蒂岡的活動。

目前尚不清楚教宗如何寄回選票。不過，他的哥哥約翰．普雷沃斯特(John Prevost)本周正在羅馬，陪同伊州新萊諾克斯聖猶達堂(St. Jude's)的教友訪問梵蒂岡。

根據伊利諾州選舉委員會保存的紀錄，羅伯特．普雷沃斯特自2000年以來，曾參加五次初選投票，其中兩次領取民主黨選票，三次領取共和黨選票。

紀錄顯示，他在居住於民主黨票倉庫克郡(Cook County)期間，分別於2008年及2010年領取民主黨初選選票。遷往政治立場較保守的威爾郡後，則於2012年、2014年及2016年領取共和黨初選選票。不過，這些紀錄並未顯示他實際支持哪些候選人。

紀錄也顯示，除了2020年及2022年之外，普雷沃斯特自2000年以來參加了每一次美國普選。

良14世就任教宗後，曾因多次批評美國與以色列對伊朗發動的戰爭，以及呼籲美國政府以尊嚴對待移民，而受到川普總統抨擊。川普今年稍早曾批評教宗「軟弱」，並指他受到「激進左派」控制。

面對川普公開批評，良14世今年4月前往阿爾及利亞途中向記者表示，他不害怕川普政府，也不會因為政治壓力而停止傳達福音訊息。

不過，雙方公開爭執近幾個月已逐漸平息。

良14世雖然身在梵蒂岡，但始終密切關注美國地方及全國政治，也不避諱對重大公共政策表達立場。針對川普政府加強移民執法及大規模遣返政策，他曾多次呼籲美國社會反思，指移民應獲得人道及有尊嚴的對待。

在死刑議題上，良14世也重申天主教會認為死刑「不可接受」的正式立場。另一方面，對於家鄉伊利諾州2025年通過允許醫療協助死亡的法律，良14世也曾公開表示「非常失望」。天主教會長期反對醫療協助自殺，認為這類措施違背維護生命尊嚴的教義。

精華 FAQ

  • 因為他雖身為教宗與梵蒂岡國家元首，仍保有美國公民身分，並依法申請郵寄選票，完成美國期中選舉投票。

  • 梵蒂岡表示，良14世相信公民不只享有參與民主程序的權利，也有履行投票義務的責任，過去只要符合資格他都會投票。

  • 因他長期評論美國移民、戰爭、死刑與醫療協助死亡等議題，且曾批評川普政府，因此其投票行為再度引發政治解讀。

教宗 投票 良14世

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