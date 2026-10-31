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共和黨德州選情告急？福斯：塔拉里科或敲破「紅牆」

記者顏伶如／綜合報導
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德州聯邦參議員選舉，民主黨候選人塔拉里科可能敲下該州紅牆的第一塊磚。(路透)
德州聯邦參議員選舉，民主黨候選人塔拉里科可能敲下該州紅牆的第一塊磚。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

福斯新聞稱，民主黨候選人塔拉里科在德州聯邦參議員選戰中氣勢上升，募款與民調皆優於2018年歐洛克挑戰克魯茲時，令共和黨感受前所未有的壓力。

福斯新聞網(Fox News)30日分析，共和黨德州聯邦參議員選情出現數十年來最大威脅，長老會神學院學生出身的民主黨候選人塔拉里科(James Talarico)可能成為敲下「紅牆」(red wall)的第一塊磚。

報導指出，民主黨人在德州看到多年來的難得契機，聯邦參議員席次有希望由紅轉藍。塔拉里科目前民調領先的幅度，比2018年民主黨處境更有優勢。

2018年時，民主黨候選人歐洛克(Beto O'Rourke)挑戰現任共和黨聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)，最後雖然落敗卻創下數十年來民主黨候選人最高得票率。

圖為獲得川普總統背書的共和黨候選人派克斯頓(Ken Paxton)。(路透)
圖為獲得川普總統背書的共和黨候選人派克斯頓(Ken Paxton)。(路透)

從選舉募款來看，塔拉里科競選團隊今年7月至9月間募得6400萬元，獲得川普總統背書的共和黨候選人派克斯頓(Ken Paxton)在相同期間募款總額則為1800萬元。如果從宣布參選開始計算，塔拉里科競選團隊募款金額累計超過1億4600萬元。

派克斯頓獲得共和黨外部團體注入2億多元贊助，其中幾乎全部來自科技富豪馬斯克(Elon Musk)。

市場調查機構AdImpact統計顯示，川普的超級政治行動委員會(super PAC)「讓美國再次偉大」(MAGA, Inc)另外投入3370萬元播放廣告支持派克斯頓。

德州聯邦參議員選舉，民主黨候選人塔拉里科可能敲下該州紅牆的第一塊磚。(美聯社)
德州聯邦參議員選舉，民主黨候選人塔拉里科可能敲下該州紅牆的第一塊磚。(美聯社)

塔拉里科本周的拜票行程包括走訪艾爾帕索(El Paso)、米德蘭(Midland)、阿馬里洛(Amarillo)，27日在深紅選區魯布巴克(Lubbock)舉辦造勢活動，參加群眾人數超出預期。當天晚上，相隔4哩之外的派克斯頓造勢活動，川普幫忙站台的時間也略做調整，以便跟塔拉里科造勢互別苗頭。

塔拉里科團隊表示，魯布巴克造勢活動有4000多人報名，被迫更改到更大的場地。

參加活動的弗里奧納(Friona)居民娜塔莉(Natalie)接受福斯數位新聞(Fox News Digital)訪問時說，川普頻頻抵達德州助選反映共和黨對選情焦慮，參加派克斯頓造勢活動的支持者、布朗斯維爾(Brownsville)居民珍妮(Jenny)則說，派克斯頓將贏得大勝。

精華 FAQ

  • 報導指出，塔拉里科在民調與募款上都展現罕見優勢，民主黨認為德州參議員席次有機會翻紅。福斯因此形容他可能成為敲下紅牆的第一塊磚。

  • 塔拉里科7月至9月募得6400萬元，累計超過1億4600萬元；共和黨的派克斯頓同期只募得1800萬元。不過派克斯頓仍獲外部團體與MAGA, Inc大量資金支持。

  • 因為川普多次到德州助選，顯示共和黨對選情相當焦慮；同時馬斯克資金與超級政治行動委員會廣告也大舉介入，讓這場選戰成為全國矚目的拉鋸戰。

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