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期中選舉教宗良十四世透過郵寄投票 創歷史先例

中央社即時報導
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教宗良十四世已在美國期中選舉中透過郵寄方式完成投票，這位出生於美國的教宗創下歷史...
教宗良十四世已在美國期中選舉中透過郵寄方式完成投票，這位出生於美國的教宗創下歷史先例。(歐新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：教宗良十四世透過芝加哥郵寄選票，完成美國期中選舉投票。
  • 重點二：梵蒂岡稱他長期參與公民事務，並主張公民應參與民主程序。
  • 重點三：身為首位美國出生教宗，他的投票創下歷史先例。

梵蒂岡新聞室今天表示，教宗良十四世（Pope Leo XIV）已在美國期中選舉中透過郵寄方式完成投票，這位出生於美國的教宗創下歷史先例。

路透社報導，梵蒂岡表示：「他延續長期參與公民事務的慣例，已在芝加哥寄出郵寄選票。教宗表達了他的信念，認為公民有權利也有義務參與民主程序。」

梵蒂岡並未透露良十四世將票投給哪些候選人。

現年71歲的良十四世出生於芝加哥，是首位出生於美國的教宗。根據威爾郡（Will County）書記官辦公室網站資料，教宗是以本名普瑞弗斯特（Robert Francis Prevost）透過郵寄方式投票。

由於民眾對生活成本居高不下與伊朗戰爭感到不滿，美國總統川普的支持度持續下滑，影響共和黨同僚在11月3日選舉中保住國會參眾兩院多數席次的機會。

良十四世剛就任教宗時，川普曾多次對他提出批評，稱他在犯罪問題上「軟弱」、表現「糟糕」。

教宗今年3月表示，上帝會拒絕那些發起戰爭、「雙手沾滿鮮血」者的祈禱。4月時，他稱川普威脅摧毀伊朗文明的言論令人無法接受，先前也拒絕加入川普針對加薩提出的所謂「和平理事會」（Board of Peace）倡議。

良十四世也敦促，應對美國對待移民的方式進行「深刻反思」。

在民主黨鐵票倉伊利諾州，選民將選出接替即將退休的聯邦參議員杜賓（Dick Durbin）的人選，並決定是否讓州長普里茨克（JB Pritzker）連任。

教宗於10月13日接受手術切除右肺下葉，並被診斷出罹患肺腺癌，這是最常見的肺癌類型。醫師表示，他不需要進一步的治療。教宗預計將於下週前往南美洲。

精華 FAQ

  • 梵蒂岡表示，他已在芝加哥以郵寄方式寄出選票，完成美國期中選舉投票。這使他成為以教宗身分參與美國選舉、並以郵寄投票留下歷史紀錄的人。

  • 因為良十四世是首位出生於美國的教宗，而梵蒂岡又證實他以本名Robert Francis Prevost投票。教宗參與美國選舉本身就極為罕見，因此具有歷史意義。

  • 報導指出，良十四世曾批評川普在犯罪、伊朗與加薩等議題上的言論與做法，也呼籲美國深刻反思對待移民的方式，兩人立場明顯對立。

良十四世 教宗 投票 期中選舉 梵蒂岡

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