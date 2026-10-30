期中選舉教宗良十四世透過郵寄投票 創歷史先例
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梵蒂岡新聞室今天表示，教宗良十四世（Pope Leo XIV）已在美國期中選舉中透過郵寄方式完成投票，這位出生於美國的教宗創下歷史先例。
路透社報導，梵蒂岡表示：「他延續長期參與公民事務的慣例，已在芝加哥寄出郵寄選票。教宗表達了他的信念，認為公民有權利也有義務參與民主程序。」
梵蒂岡並未透露良十四世將票投給哪些候選人。
現年71歲的良十四世出生於芝加哥，是首位出生於美國的教宗。根據威爾郡（Will County）書記官辦公室網站資料，教宗是以本名普瑞弗斯特（Robert Francis Prevost）透過郵寄方式投票。
由於民眾對生活成本居高不下與伊朗戰爭感到不滿，美國總統川普的支持度持續下滑，影響共和黨同僚在11月3日選舉中保住國會參眾兩院多數席次的機會。
良十四世剛就任教宗時，川普曾多次對他提出批評，稱他在犯罪問題上「軟弱」、表現「糟糕」。
教宗今年3月表示，上帝會拒絕那些發起戰爭、「雙手沾滿鮮血」者的祈禱。4月時，他稱川普威脅摧毀伊朗文明的言論令人無法接受，先前也拒絕加入川普針對加薩提出的所謂「和平理事會」（Board of Peace）倡議。
良十四世也敦促，應對美國對待移民的方式進行「深刻反思」。
在民主黨鐵票倉伊利諾州，選民將選出接替即將退休的聯邦參議員杜賓（Dick Durbin）的人選，並決定是否讓州長普里茨克（JB Pritzker）連任。
教宗於10月13日接受手術切除右肺下葉，並被診斷出罹患肺腺癌，這是最常見的肺癌類型。醫師表示，他不需要進一步的治療。教宗預計將於下週前往南美洲。
梵蒂岡表示，他已在芝加哥以郵寄方式寄出選票，完成美國期中選舉投票。這使他成為以教宗身分參與美國選舉、並以郵寄投票留下歷史紀錄的人。 因為良十四世是首位出生於美國的教宗，而梵蒂岡又證實他以本名Robert Francis Prevost投票。教宗參與美國選舉本身就極為罕見，因此具有歷史意義。 報導指出，良十四世曾批評川普在犯罪、伊朗與加薩等議題上的言論與做法，也呼籲美國深刻反思對待移民的方式，兩人立場明顯對立。
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梵蒂岡表示，他已在芝加哥以郵寄方式寄出選票，完成美國期中選舉投票。這使他成為以教宗身分參與美國選舉、並以郵寄投票留下歷史紀錄的人。
因為良十四世是首位出生於美國的教宗，而梵蒂岡又證實他以本名Robert Francis Prevost投票。教宗參與美國選舉本身就極為罕見，因此具有歷史意義。
報導指出，良十四世曾批評川普在犯罪、伊朗與加薩等議題上的言論與做法，也呼籲美國深刻反思對待移民的方式，兩人立場明顯對立。
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