庫克最新預測╱共和黨將贏內州、佛州參院席次 民主黨將拿眾院

最新選情報告認為，共和黨將贏得內州與佛州參院席次，民主黨將成眾院多數。圖為加州洛杉磯選民提早投票。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 庫克政治報告最新預測顯示，共和黨可望拿下內布拉斯加與佛州參院席次，但眾院民主黨將以約222席奪回多數，且可能創下近年最大優勢。

期中選舉進入倒數計時，無黨派選舉預測機構「庫克政治報告」(Cook Political Report)公布最新報告指出，雖然內布拉斯加州、佛羅里達州聯邦參議員選情兩黨競爭激烈超乎預期，但最後共和黨 可望雙雙勝出；眾院 選舉方面，民主黨 在原本不被看好的12席可望獲得不錯表現，民主黨將拿下眾院多數，估計最高可能衝上240席，創下2009年以來最大規模眾議院多數優勢。

最新選情報告認為，共和黨將贏得內州與佛州參院席次，圖為內布拉斯加州共和黨聯邦參議員候選人芮基茲。(美聯社)

共和黨內布拉斯加州聯邦參議員芮基茲(Pete Ricketts)尋求連任，無黨籍挑戰者奧斯勃恩(Dan Osborn)獲得民主黨支持。「庫克政治報告」的選情評估將內布拉斯加州從「可能」(likely)調為「傾向」(lean)共和黨。

最新選情報告認為，共和黨將贏得內州與佛州參院席次，圖為佛州共和黨聯邦參議員候選人穆迪。(美聯社)

佛州聯邦參議員選舉共和黨候選人穆迪(Ashley Moody)迎戰民主黨對手尼克森(Angie Nixon)，「庫克政治報告」選情評估將佛州從「穩固」(solid)調為「可能」(likely)共和黨。

眾院共計435席，贏得218個席次即可成為多數黨。「庫克政治報告」估計，民主黨這次期中選舉可望一口氣囊括222席。

根據「庫克政治報告」評估，民主黨在12席聯邦眾議員選舉將有超乎預期的表現，民主黨將成為眾議院多數黨。

其中俄亥俄州第九國會選區以及賓州第八國會選區的選情評估，都從「勝負難料」(toss up)變成「傾向」(lean)民主黨。

有三個選區則從原本的「傾向」(lean)共和黨變成「勝負難料」，包括現任共和黨眾議員克蘭克(Jeff Crank)的科羅拉多州第五國會選區、現任共和黨眾議員費茨派垂克(Brian Fitzpatrick)的賓州第一國會選區，以及共和黨眾議員梅絲(Nancy Mace)換跑道參選州長之後留下的南卡羅來納州第一國會選區。

其他幾個選區是目前選情仍對共和黨有利，但競爭激烈程度超過先前預期，包括佛州第七國會選區與第九國會選區、印地安納州第五國會選區、北卡羅來納州第五國會選區及第九國會選區、新澤西州第二國會選區。

佛州第九選區現任民主黨眾議員索托(Darren Soto)今年爭取任期「六連霸」，但在民主黨內被評估為最脆弱的席次。

華盛頓州第五國會選區從「穩固」共和黨調整為「可能」共和黨。

全國18個選區目前屬於「勝負難料」。「庫克政治報告」眾院分析師柯維(Erin Covey)指出，如果共和黨選情徹底崩盤，民主黨甚至可能翻轉「傾向共和黨」及「可能共和黨」的某些席次。