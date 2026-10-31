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民主黨若成眾院多數 赫塞斯不保 連國防授權法也岌岌可危

記者顏伶如／綜合報導
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期中選舉選情可能衝擊五角大廈預算。圖為國防部長赫塞斯(右)及參聯會主席凱恩。(美...
期中選舉選情可能衝擊五角大廈預算。圖為國防部長赫塞斯(右)及參聯會主席凱恩。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

CNN指出，若民主黨在期中選舉拿下眾院，多名共和黨人可能倒戈，赫塞斯面臨彈劾與國防授權法受阻的雙重壓力。

有線電視新聞網(CNN)30日分析，民主黨若在下周期中選舉拿下眾院多數席次，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)政治前途恐將陷入危機，彈劾赫塞斯的提議可能重新起動並在選後不久交付表決，同時會有更多共和黨國會議員響應行動。共和黨肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)已經表示，如果赫塞斯在選後依然留在職位上，他就要發起彈劾投票。

彈劾案只需要通過簡單多數(simple majority)就能成立，馬西表示，如果共和黨失去眾院多數，赫塞斯彈劾案可望獲得足夠的跨黨派支持。

馬西受訪時表示，選舉日當天，即將卸任的共和黨團成員人數可能激增。他說：「那些無法留任的共和黨眾議員，無須再擔心川普總統或共和黨是否給予支持，可能會因此憑著良心投票。」

為了避免赫塞斯彈劾案在期中選舉之前交付表決的尷尬，共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)早在9月便提前休會放假。

強生當時對媒體說，提早休會是為了避免彈劾表決變成一場作秀。強生說，赫塞斯擔任防長「表現極為出色。」

消息人士說，赫塞斯彈劾案目前在眾議員之間受到認真看待，由於赫塞斯與五角大廈引發不滿情緒升高，某些共和黨國會議員可能投下同意票。

如果民主黨拿下眾院多數，參眾兩院軍事委員會的民主黨籍成員已經做好準備，將對伊朗戰爭啟動調查，並將赫塞斯列為首要調查目標，逼迫赫塞斯對開戰決策、戰爭進行方式以及迴避國會監督等決策提出說明，還有為何國會迄今尚未收到伊朗戰爭的具體開支完整細目。

一名民主黨團助理表示，不管是共和黨或民主黨參議員與幕僚似乎都對赫塞斯存有敵意，因此「他是最容易突破的目標」。

另外，國會山莊報(The Hill)分析，65年來在國會表決不曾被打回票的國防授權法案(NDAA)，由於赫塞斯提出的2027年度預算金額創下1.15兆元歷史新高，能否通過將面臨嚴峻考驗。民主黨方面已經表示，法案支出上限必須先削減數千億元才願意投贊成票。

精華 FAQ

  • 因為彈劾案只需簡單多數即可成立，若民主黨掌握眾院，馬西認為會有足夠跨黨派票數。部分即將卸任的共和黨議員也可能因不再顧慮黨內壓力而支持表決。

  • 強生在9月提前休會，主要是想避免赫塞斯彈劾案在期中選舉前被交付表決，讓整件事變成政治作秀。他同時公開稱赫塞斯擔任防長的表現極為出色。

  • 民主黨軍事委員會成員已準備調查伊朗戰爭，要求赫塞斯交代開戰決策、作戰方式、迴避國會監督，以及國會至今未收到完整戰爭開支細目等問題。

赫塞斯 眾院 民主黨

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