華郵：期中選舉若敗 總操盤手布萊爾恐變共和黨最大戰犯

為共和黨今年期中選舉操盤的總舵手是川普資深顧問布萊爾，他力推選區重畫，若選舉失利，恐將變成共和黨戰犯。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 華郵指出，川普資深顧問布萊爾主導共和黨期中選舉策略與4億元資源，但選區重畫與造勢成效有限，若共和黨失利恐被究責。

華盛頓郵報 30日報導，今年共和黨期中選舉 總操盤手、川普資深政治顧問布萊爾(James Blair)，手握挺川超級政治行動委員會(super PAC)「讓美國再度偉大」(Make America Great Again Inc)的4億元經費，以強硬手段力推選區重畫，但如果沒能讓共和黨增加國會席次，選後恐淪為最大戰犯。

報導指出，37歲的布萊爾個性剛愎且自信過人，被川普總統取綽號為「聰明詹姆斯」(Brilliant James)，有時也會被川普調侃。布萊爾對投票規定、選舉歷史、國會選區瞭若指掌，向川普提出以事實為根據的報告而深受信任。然而，川普對布萊爾開玩笑的暗示，可能也是布萊爾面臨危機：聰明反被聰明誤。

布萊爾為今年選舉擬定策略包括推動選區重畫、在深紅州舉辦多場造勢等。選區重畫消耗大量時間與政治精力，最後是否能夠讓共和黨守住國會多數還是效果微乎其微，成為討論話題。川普親赴在深紅州造勢能否成功在基本盤催票，或反而激發反對陣營鬥志而在選舉時出現反效果，同樣受到矚目。

十多名川普核心顧問、現任與前任白宮官員以及熟悉布萊爾在國會山莊運作的消息人士受訪時說，關鍵問題在於，如果共和黨在下周期中選舉慘敗，布萊爾是否被川普推出來背黑鍋。

布萊爾原本擔任白宮副幕僚長，但今春之後全職投入期中選舉。出身佛羅里達州的布萊爾是在白宮幕僚長蘇西‧威爾斯(Susie Wiles)介紹之下進入川普圈。

布萊爾利用川普對共和黨獨一無二的主導地位，把共和黨轉變成一個數據、民調與支出決策全面共享的運作機器，所有超級政治行動委員會、國會募款委員會、外部團體、馬斯克(Elon Musk)等金主以及人工智慧(AI)、加密貨幣產業等團體幾乎行動步調一致。這讓布萊爾成為今秋選舉戰略決策核心，卻也成為白宮內部反對人士、共和黨國會議員與各個競選團隊的批評對象。

布萊爾推動印地安納州選區重畫便在當地引起抗拒。無黨派政府監督團體「印地安納共同目標」(Common Cause Indiana)主任沃恩(Julia Vaughn)表示，要求選區重畫的壓力顯然來自州外，人為因素非常明顯，「印州人不吃這套，感覺像是強迫我們吞下」。

布萊爾曾說，選區重畫將讓共和黨在德州、佛州、北卡羅來納州等地在眾議員增加10席以上，但現在看來這項全國實驗可能僅增加三席到四席。

報導指出，川普有時對選區重畫表示懷疑，但川普團隊始終堅信是正確選擇。