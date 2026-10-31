我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林肯號水兵跳海輕生獲救竟面臨懲處 被控裝病逃勤務 家屬批不公

沈伯洋辯論猛攻營養午餐 蔣萬安嗆：傷害多少家長學生一句道歉都沒有

川普鐵票倉褪色 共和黨人準備迎接敗選 「將非常慘烈」

編譯尤寶琪／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
共和黨人已準備迎接一些以前難以想像的失敗。圖為川普總統今年9月出席德州共和黨大會...
共和黨人已準備迎接一些以前難以想像的失敗。圖為川普總統今年9月出席德州共和黨大會。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

共和黨人擔憂在川普鐵票倉褪色與搖擺州膠著下，期中選舉恐出現比預期更慘烈的失利，甚至連參院與眾院席次都可能大幅流失。

共和黨人正嚴陣以待，準備迎接殘酷的選舉之夜。他們確信，在川普的鐵票倉以及一些關鍵搖擺州的選情膠著，共和黨人將遭遇前所未有的慘敗。

眾院共和黨人私下討論的不僅是是否會失去多數黨地位，而是會失去多少席位。據六位參與內部討論的人士透露，在曾經穩固的選區，一些處境岌岌可危的共和黨現任議員在最後幾天裡，都懇求黨內領導人提供更多資金以止住頹勢。這六位人士都因不願透露姓名，而要求匿名。參院共和黨人也對俄亥俄州、堪薩斯州和其他一些共和黨占優勢的州的選擇情緒到擔憂。

一位參與私下談話的資深共和黨人說：「那可能會是非常艱難慘烈的一晚。」與本文中其他人士一樣，要求匿名才能暢所欲言。 「一旦骨牌開始倒下，就很難阻止它們。」

據其中三位知情人士，一些共和黨現任議員做出了一個令人震驚的緊急決定。他們在幾周前停止了進行民調，試圖節省每一分錢來爭取選民支持，同時懇求共和黨從川普的政治團隊到共和黨國會委員會的「援軍」前來支援。

一位參與期中選舉的共和黨策士在被問及目前選情時，竟然用一段垃圾箱起火然後被洪水沖走的影片作為回應。

共和黨高層官員和議員早就預料到，由於選民對生活成本和川普部分政策議程的不滿，當前的政治情勢十分嚴峻。但距離大選投票日不到一周，他們面臨的處境比年初預想的還要糟糕。

共和黨人幾周以來一直擔心包括白人和西語裔工人階級選民等投票給川普的年輕族群，會因高生活成本和伊朗戰爭而選擇不投票。

僅憑這一點就可以讓民主黨在某些領域表現出色。

此外，共和黨高層官員剛撲滅一些「災情」，新的「災情」就又在其他地方冒了出來。

一位資深共和黨人士說：「任何民主黨人如果告訴你，他們除了幾個席位之外贏不了參院，那都是在故意低估選情。」

共和黨人已準備迎接一些以前難以想像的失敗。圖為共和黨人今年9月出席德州共和黨大會...
共和黨人已準備迎接一些以前難以想像的失敗。圖為共和黨人今年9月出席德州共和黨大會。(美聯社)

精華 FAQ

  • 多名共和黨人士私下認為，選舉夜可能非常慘烈，不只擔心失去眾院或參院多數，甚至更在意最後會流失多少席位，顯示內部對選情極度悲觀。

  • 內文指出，生活成本高漲、部分川普政策議程不受歡迎，以及伊朗戰爭等因素，都讓部分原本支持川普的白人和西語裔工人階級選民可能不投票，進而拖累共和黨。

  • 一些面臨危機的共和黨現任議員已停止民調以節省經費，並向川普政治團隊及共和黨國會委員會求援，希望透過更多資金和資源在最後幾天止住頹勢。

川普 共和黨 眾院

上一則

司法部請求抽出加州選票遭駁回 仍傳喚選務官員

下一則

提前投票踴躍 比上屆多出1000萬人 南卡州增83%、德州增50%

延伸閱讀

搶救選情？川普1個月內二訪南卡 為葛理漢之妹助選

搶救選情？川普1個月內二訪南卡 為葛理漢之妹助選
誰是民主黨最強催票機？ Politico民調：川普本人

誰是民主黨最強催票機？ Politico民調：川普本人
期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變
川普取消周末集會 改20多場線上活動 官員：總統太搶手了

川普取消周末集會 改20多場線上活動 官員：總統太搶手了

熱門新聞

2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂（Alice Huang）與黃仁勳搭肩說話。（聯合報系資料照）

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

2026-10-30 07:30
川普總統。(路透)

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

2026-10-25 16:26
民主黨候選人瑪麗‧佩爾托拉（Mary Peltola）。（路透）

CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮

2026-10-29 11:17
國防部參謀首長聯席會議主管戰略計畫和政策的西爾維亞遭國防部長赫塞斯解雇。 (美聯社)

川普計畫再打伊朗之際 防長解雇參謀首長聯席會議主管

2026-10-29 01:57
美國總統川普25日密西根州休倫港出席競選集會。（美聯社）

川普再提台灣偷走晶片...稱美國若有聰明總統 兩岸問題就不會存在

2026-10-26 08:10
美籍華裔女房仲張婉瑩（左）涉嫌受中國政府指示，在美國監視賴清德總統長子賴廷與一家，23日在洛杉磯聯邦法院出庭時表示不認罪。資料照片。（美聯社）

華裔房仲張婉瑩涉監視賴清德長子一家 今出庭不認罪

2026-10-23 20:40

超人氣

更多 >
華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」

華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」
與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底
10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱餐點

10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱餐點
最新報告：共和黨將贏2激戰區參院席次 民主黨拿下眾院

最新報告：共和黨將贏2激戰區參院席次 民主黨拿下眾院
南加婦花20多萬長住郵輪養老 如今船停、滯留海外

南加婦花20多萬長住郵輪養老 如今船停、滯留海外