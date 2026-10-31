川普鐵票倉褪色 共和黨人準備迎接敗選 「將非常慘烈」

共和黨人已準備迎接一些以前難以想像的失敗。圖為川普總統今年9月出席德州共和黨大會。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 共和黨人擔憂在川普鐵票倉褪色與搖擺州膠著下，期中選舉恐出現比預期更慘烈的失利，甚至連參院與眾院席次都可能大幅流失。

共和黨 人正嚴陣以待，準備迎接殘酷的選舉之夜。他們確信，在川普 的鐵票倉以及一些關鍵搖擺州的選情膠著，共和黨人將遭遇前所未有的慘敗。

眾院 共和黨人私下討論的不僅是是否會失去多數黨地位，而是會失去多少席位。據六位參與內部討論的人士透露，在曾經穩固的選區，一些處境岌岌可危的共和黨現任議員在最後幾天裡，都懇求黨內領導人提供更多資金以止住頹勢。這六位人士都因不願透露姓名，而要求匿名。參院共和黨人也對俄亥俄州、堪薩斯州和其他一些共和黨占優勢的州的選擇情緒到擔憂。

一位參與私下談話的資深共和黨人說：「那可能會是非常艱難慘烈的一晚。」與本文中其他人士一樣，要求匿名才能暢所欲言。 「一旦骨牌開始倒下，就很難阻止它們。」

據其中三位知情人士，一些共和黨現任議員做出了一個令人震驚的緊急決定。他們在幾周前停止了進行民調，試圖節省每一分錢來爭取選民支持，同時懇求共和黨從川普的政治團隊到共和黨國會委員會的「援軍」前來支援。

一位參與期中選舉的共和黨策士在被問及目前選情時，竟然用一段垃圾箱起火然後被洪水沖走的影片作為回應。

共和黨高層官員和議員早就預料到，由於選民對生活成本和川普部分政策議程的不滿，當前的政治情勢十分嚴峻。但距離大選投票日不到一周，他們面臨的處境比年初預想的還要糟糕。

共和黨人幾周以來一直擔心包括白人和西語裔工人階級選民等投票給川普的年輕族群，會因高生活成本和伊朗戰爭而選擇不投票。

僅憑這一點就可以讓民主黨在某些領域表現出色。

此外，共和黨高層官員剛撲滅一些「災情」，新的「災情」就又在其他地方冒了出來。

一位資深共和黨人士說：「任何民主黨人如果告訴你，他們除了幾個席位之外贏不了參院，那都是在故意低估選情。」

共和黨人已準備迎接一些以前難以想像的失敗。圖為共和黨人今年9月出席德州共和黨大會。(美聯社)