是否真有「藍潮」？投票日幾個時間點是觀察指標
文章指出，期中選舉是否真的出現「藍潮」，可從11月3日各州開票時間與關鍵選區結果逐步觀察，尤其是佛州、維州、北卡、德州與西岸州份。
AI摘要
文章摘要整理：
文章指出，期中選舉是否真的出現「藍潮」，可從11月3日各州開票時間與關鍵選區結果逐步觀察，尤其是佛州、維州、北卡、德州與西岸州份。
保守派智庫「倫理暨公共政策中心」(Ethics and Public Policy Center)資深研究員歐森(Henry Olsen)在華盛頓郵報撰文分析，今年期中選舉是否真的出現「藍潮」(blue wave)，11月3日投票日當天幾個時間點是觀察指標，一般民眾也能像專家洞察開票結果。
•美東時間晚間6時
令人意外的是，最早的開票結果不是來自東岸。肯塔基州與印第安納州大部分投票所截止投票時間最早。肯州第六國會選區、印州第五國會選區開始計票之後，如果民主黨得票率落後幅度只在5個百分點之內，對共和黨來說將是不妙徵兆。
•晚間7時
佛羅里達州屬於美東時區投票所投票截止，聯邦眾議員選區可望出爐。由於全數選票當中有八成採取提早投票，計票結果可望在8時之前公布。共和黨在七個選區拿下六席便算大勝，民主黨若能拿下四席便算成功。
維吉尼亞州與南卡羅來納州截止投票。共和黨南卡州聯邦參議員候選人達琳．葛理漢(Darline Graham)如果落敗將是意外。維州「深紅選區」現任共和黨聯邦眾議員麥奎爾(John McGuire)如果連任失利，將代表「藍潮」已經成為「藍色海嘯」(blue tsunami)。
•晚間7時30分
北卡羅來納州與俄亥俄州截止投票。兩州都有很高的提早投票率，這些選票可能偏向民主黨。
•晚間8時
密西根州、緬因州、堪薩斯州、德州絕大多數投票所截止投票。民主黨德州聯邦參議員候選人塔拉里科(James Talarico)必須在提早投票選票至少領先5個百分點才有勝算。
•晚間9時
12個州截止投票，其中愛阿華州最受矚目。愛州聯邦參議員選情呈現拉鋸戰，三個共和黨聯邦眾議員席次可能翻盤。
•晚間10時與11時
這個時段結束投票的州，包括了民主黨希望爭取的加州、華盛頓州聯邦眾議員選區。如果全國其他地區真的掀起「藍潮」，民主黨在西岸幾州的夢想可能實現，共和黨如果開票之夜在其他地區意外獲勝，深夜時分可能在西岸出現逆轉。
•午夜零時
阿拉斯加州投票截止，開票結果暫時無法得知。選務機關在投票日過後收到的通訊選票，只要郵戳日期沒有晚於投票日仍為有效票。寒冬氣候、偏遠鄉鎮等因素都讓選票彙整時間拖長。2024年大選，阿拉斯加州是在選舉結束25天後才認證選舉結果，今年聯邦參議員選舉結果恐怕一個月內無法揭曉，如果川普總統對「蘇利文同名案」發起訴訟取得進展，開票結果可能拖延更久。
文章主張不要只看最終席次，而要依投票日各時段的州別開票情況，判斷民主黨是否形成「藍潮」。從早到晚的關鍵州結果，都可能透露選情走向。 肯塔基州、印第安納州最早開票，若民主黨在相關選區只落後5個百分點內，對共和黨就是警訊。接著佛州、維州、南卡與北卡等州，也會提供重要指標。 阿拉斯加州投票截止最晚，且通訊選票、寒冬氣候與偏遠地理條件都會延後計票。即使投票日結束後，結果也可能要1個月內才較明朗，甚至更久。
精華 FAQ
文章主張不要只看最終席次，而要依投票日各時段的州別開票情況，判斷民主黨是否形成「藍潮」。從早到晚的關鍵州結果，都可能透露選情走向。
肯塔基州、印第安納州最早開票，若民主黨在相關選區只落後5個百分點內，對共和黨就是警訊。接著佛州、維州、南卡與北卡等州，也會提供重要指標。
阿拉斯加州投票截止最晚，且通訊選票、寒冬氣候與偏遠地理條件都會延後計票。即使投票日結束後，結果也可能要1個月內才較明朗，甚至更久。
上一則
國安部4萬名員工個資外洩 臥底姓名、電話全曝光
下一則