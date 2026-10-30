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阿拉斯加選舉「鬧雙胞」 州長下令調查：民主黨疑故意混淆選民

記者顏伶如／綜合報導
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據傳民主黨故意以「同名鬧雙胞」手段混淆選民，共和黨籍阿拉斯加州州長鄧利維下令調查...
據傳民主黨故意以「同名鬧雙胞」手段混淆選民，共和黨籍阿拉斯加州州長鄧利維下令調查。圖為鄧利維今年6月在白宮橢圓形辦公室。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

阿拉斯加聯邦參議員選舉爆出同名候選人爭議後，州長鄧利維與司法部相繼介入調查，民主黨則否認刻意操弄選票。

現任共和黨聯邦參議員蘇利文(Dan S. Sullivan)爭取任期「三連霸」，選票上除了有民主黨挑戰者瑪麗‧佩爾托拉(Mary Peltola)，還有同名同姓的另一名無黨籍候選人、退休教師蘇利文(Daniel J. Sullivan Jr.)。紐約時報28日披露民主黨故意以「同名鬧雙胞」手段混淆選民之後，共和黨籍阿拉斯加州州長鄧利維(Mike Dunleavy)下令調查，聯邦司法部也擴大刑事調查，發出多張傳票。

鄧利維28日晚間在社群平台X發表聲明說，已指示州政府公安廳(Department of Public Safety)調查紐約時報報導的選舉操作手段是否觸犯阿拉斯加州州法，研議是否需要提出刑事起訴或民事起訴。

鄧維利指出：「證據將決定接下來將發生什麼。」

他表示：「阿拉斯加人有權利投票給真正想要支持的候選人。故意混淆選民導致投票給其他人，對於選舉公正造成傷害。」

美聯社29日報導，司法部發出要求提供大陪審團證詞或文件的傳票，以及記錄保存要求。

這是司法部在11月3日期中選舉前，就這項政治敏感議題採取的最新強硬措施。司法部歷來避免在選舉前幾周對候選人採取公開調查行動，或採取其他可能被視為試圖影響政治結果的公開步驟。

選舉法專家表示，他們不清楚這項調查依據的是哪條聯邦法律。

「我不知道他們發傳票是為了調查什麼，因為我不知道其中涉及哪些聯邦違法行為，而司法部又對此類案件擁有管轄權，」曾任拜登時期司法部官員的萊維特(Justin Levitt)說道， 「看起來好像這項調查的目的就是為了博取眼球。」

紐約時報28日報導，佩爾托拉競選團隊延攬跟現任參議員蘇利文同名同姓的退休教師參選，企圖達到導致蘇利文票源分散、稀釋支持度等目的，讓民主黨得以勝選。

參議員蘇利文28日晚間接受福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)專訪時說：「當你遇到像佩爾托拉一樣極左翼、毫無政績可以拿來競選的候選人時，就會發生這種事。」

蘇利文說：「我們競選所憑藉的施政紀錄實力強大，我們擁有阿拉斯加人民追求的願景，他們意識到這一點之後只想到作弊。」

他表示，佩爾托拉迄今沒有道歉，「還裝作什麼事都不曾發生似的」。

佩爾托拉競選團隊在給紐約時報的聲明中，否認招攬任何候選人加入聯邦參議員選舉。

爭取連任的聯邦參議員丹‧蘇利文。(路透)
爭取連任的聯邦參議員丹‧蘇利文。(路透)

被指出來攪局的退休教師丹‧蘇利文。(美聯社)
被指出來攪局的退休教師丹‧蘇利文。(美聯社)

被指一手導演同名攪局的民主黨聯邦參議員候選人佩爾托拉。(路透)
被指一手導演同名攪局的民主黨聯邦參議員候選人佩爾托拉。(路透)

精華 FAQ

  • 因為共和黨參議員蘇利文的選票上，除了民主黨對手佩爾托拉，還出現一名同名同姓的無黨籍候選人，外界質疑這是刻意分散票源、誤導選民的操作。

  • 州長鄧利維已指示州公安廳調查是否違反州法，並評估刑事或民事起訴；司法部則發出大陪審團證詞、文件傳票與記錄保存要求，擴大刑事調查。

  • 蘇利文指控對手因缺乏政績而訴諸作弊，並稱佩爾托拉至今未道歉；佩爾托拉競選團隊則否認招攬任何候選人參選，對紐約時報報導表示不承認相關指控。

民主黨 紐約時報 蘇利文

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