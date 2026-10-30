川普取消周末集會 改20多場線上活動 官員：總統太搶手了

川普總統29日突然宣布，取消堪薩斯州本周末的選舉造勢，改為線上活動。圖為川普19日從白宮出發前往堪薩斯助選。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普取消期中選舉前最後一個周末的實體助選行程，改以20多場線上集會衝刺，盼擴大影響力並協助共和黨候選人。

總統川普 突然取消原定於31日，即期中選舉前最後一個周末到堪薩斯州薩萊納(Salina)，11月1日到愛阿華州為共和黨 候選人助選的集會，引發外界對共和黨內部資源調配、地方選情變化等種種解讀。

綜合國會山莊報(The Hill)、華盛頓郵報等報導，共和黨發言人及白宮 官員均證實川普取消周末之行，但並非放棄助選，而是改為線上電話造勢大會(telerally)，進行「72小時衝刺」(72-hour sprint)。

白宮官員說，「在期中選舉日之前，川普總統繼續透過20多場線上集會直接與全國民眾溝通，展示自己的政績，擴大在全國的影響力」。

華盛頓郵報引述共和黨消息人士說，川普當天將對德州、堪薩斯、愛阿華、紐約州、賓州及密西根州等州舉行近20場線上集會。

該人士表示，「我們的候選人紛紛強烈要求總統出席集會，為此調整方案改為線上集會，以最大限度地擴大他的影響力，盡可能與更多選民溝通」。

華盛頓郵報指出，在搖擺的選民裡，川普及共和黨候選人的支持率持續低迷，共和黨一直努力提振支持者熱度。各競選團隊都敦促川普在最後階段來助選，川普團隊最終選擇安排線上集會。

堪薩斯州爭取連任的共和黨籍聯邦參議員馬歇爾(Roger Marshall)，正面對民主黨主漢密爾頓(Adam Hamilton)的激烈挑戰，29日公布的CNN/SSRS民調，顯示馬歇爾落後4個百分點。川普此前已於10月19日前往堪州帕克城(Park City)親自催票。

消息人士透露，目前共和黨在多個州選情告急下，若川普前往堪薩斯州，將占用選舉前最後一個周末相當長的時間，為此改為線上集會更能適當運用資源。此外，總統團隊對共和黨在堪州的前景較樂觀。

不過國會山莊報也指出，在部分選情激烈的州，多位共和黨人反而擔憂川普露面，會危及一些共和黨候選人的勝選之路。

儘管川普周末改為線上集會，但周五(30日)仍會到佛州代通納灘(Daytona Beach)出席助選集會。

川普總統29日突然宣布，取消堪薩斯州本周末的選舉造勢，改為線上活動。圖為副總統范斯26日在堪薩斯助選。(路透)