搶救選情？川普1個月內二訪南卡 為葛理漢之妹助選

川普總統(左)29日前往南卡州，為共和黨籍聯邦參議員達琳葛理漢助選。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普1個月內2度前往南卡替達琳．葛理漢助選，凸顯共和黨對該參議院席位選情不安，民主黨候選人安德魯斯則藉變革訴求爭取選民支持。

總統川普 在29日造訪南卡 羅來納州，這是他短短一個月內第二次訪問南卡，凸顯共和黨人愈來愈擔心參議員候選人達琳．葛理漢 (Darline Graham)是否能擋住民主黨候選人安妮．安德魯斯(Annie Andrews)的強勁挑戰，保住這個至關重要的參議院席位。

南卡羅來納州的選民近30年來從未選出民主黨參議員。安德魯斯是一位兒科醫師，此前曾競選國會議員但未成功，她敦促尋求變革的選民「不妨嘗試新的選擇」。

在這次期中選舉中，有鑑選民對經濟、汽油價格和伊朗戰爭感到不滿，安德魯斯對選民的敦促很可能會引起共鳴，使川普的共和黨在近年來很少需要競爭的選區處於守勢。

已故參議員葛理漢(Lindsey Graham)之妹達琳在南卡一直難以迅速與選民建立聯繫。她在7月由共和黨州長麥馬斯特(Henry McMaster)任命，以過渡身分接替兄長職位，完成其剩餘的任期。到了8月，她成為共和黨提名的參議員候選人，接替兄長競選完整的六年任期。

「他曾是一位偉大的政治家，」川普在力薦達琳作為葛理漢繼任者之前這樣評價他，「而她繼承了這種基因。」

川普也承認，是他在其他共和黨人也爭取該席位的時候，力勸達琳參選，「是我把妳拉進來的，親愛的，」川普打趣道。

在川普之前發言的達琳在活動結束後於雷辛頓(Lexington)投票，她讚揚總統「兌現了華府幾十年來的承諾」。她還警告說，安德魯斯「會把這一切都毀掉」。

安德魯斯28日現身南卡州米爾堡(Fort Mill)，她說，如果選民支持讓她當選，但對她在國會的表現不滿意，「六年後你們可以解雇我」。

安德魯斯在選舉日的成敗很可能取決於能否贏得像查普林(Brent Chaplin)這樣不滿共和黨的選民支持。這位37歲的金融會計從業者表示，他是一名註冊共和黨人，「但現在很難繼續做共和黨人」，所以他投票給安德魯斯。

除了南卡州之外，共和黨人在德州、堪薩斯州、俄亥俄州、愛阿華州和阿拉斯加州也面臨激烈的競爭。兩黨也都密切關注密西西比州參議員選舉的進展。