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參聯會主管涉洩密 遭防長解雇

編譯陳韻涵／綜合報導
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參謀首長聯席會議主管西爾維亞被指向媒體洩密而遭解職，圖為去年5月西爾維亞在肯塔基...
參謀首長聯席會議主管西爾維亞被指向媒體洩密而遭解職，圖為去年5月西爾維亞在肯塔基州坎貝爾堡出席第101空降師指揮權交接典禮。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國國防部以洩密疑慮解雇參聯會高層西爾維亞，並移送司法部調查；外媒指其曾向記者透露敏感軍情，但相關證據尚未公開。

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)28日解雇參謀首長聯席會議(JCS)戰略計畫和政策主管、陸軍中將西爾維亞(Brett Sylvia)，國防部29日宣布提出刑事轉介，稱撤換西爾維亞是為了「保護敏感資訊」。

國防部發言人帕奈爾(Sean Parnell)表示，國防部對於「未經授權而蓄意洩露機密資訊零容忍」，經內部調查後，此案已移送司法部「以採取潛在法律行動」。

美聯社引述匿名官員的說法報導，西爾維亞向記者透露伊朗戰爭、俄羅斯烏克蘭衝突等機密資訊，且據稱三度未通過測謊。

不過，帕奈爾等發言人拒絕回應相關提問，也不公開任何佐證；司法部僅表示，正在調查洩密情事。

川普總統29日被問及西爾維亞遭撤換一事時，誤將這名男性將領稱作女性，說道：「她會有大麻煩」；川普重申，「我們非常積極地找洩密者」。

華盛頓郵報引述西爾維亞一名同事的說法報導，稱西爾維亞否認洩露機密，但承認過去曾與記者來往。

這類專業互動過去普遍被接受，但在赫塞斯任內卻面臨嚴格審視。

赫塞斯去年也曾以洩密為由解雇三名官員，但最終無人被起訴，西爾維亞的前任JCS戰略計畫和政策主管、陸軍三星中將麥基(Joseph McGee)去年被迫退休。

西爾維亞是赫塞斯任內第二位被免除JCS戰略計畫和政策主管的軍事高層，也是赫塞斯任內首度將現役高階軍官轉介起訴；美聯社則指出，外界不清楚五角大廈為何不循軍事司法體系處理。

JCS主席凱恩(Dan Caine)及其幕僚28日晚間原本發表聲明感謝西爾維亞32年來的傑出服務，並祝福他與家人順利邁向新機會與下一個人生篇章；不過，團隊29日清晨撤回聲明，改口稱「經過進一步檢視，我們認定該聲明未適當反映完整情況」。

54歲的西爾維亞曾任陸軍第101空降師師長，同僚原本認為曾獲銅星勳章與紫心勳章的他有機會晉升四星上將。

精華 FAQ

  • 國防部表示，解雇西爾維亞是為了保護敏感資訊，原因涉及疑似未經授權洩露機密。當局強調對任何蓄意洩密採取零容忍，並已展開內部調查。

  • 國防部已將案件移送司法部，尋求採取潛在法律行動。司法部僅表示正在調查洩密情事，但國防部與發言人都未公開更多證據或細節。

  • 美聯社引述匿名官員稱，西爾維亞向記者透露伊朗戰爭、俄羅斯與烏克蘭衝突等機密資訊，且據稱三度未通過測謊；但他本人否認洩密。

赫塞斯 俄羅斯 烏克蘭

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