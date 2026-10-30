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ICE索要用戶個資 科技業憂遭民主黨審查「加強抵抗」

編譯廖振堯／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

ICE持續以行政傳票向大型科技公司索取用戶資料，Meta與谷歌則因政治與法律風險而悄悄加強抵抗，引發民主黨對國內監控的強烈質疑。

川普政府頻繁發出傳票試圖從大型科技公司獲取用戶資訊。在民主黨有望在期中選舉掌握國會的前景下，科技公司正悄悄加強抵抗，一些議員已經開始質疑這些公司為何交出敏感的用戶資訊。

華爾街日報報導，過去一年國土安全部(DHS)下屬的移民及海關執法局(ICE)全面搜尋了臉書、Instagram、Reddit、TikTok、X等平台，尋找其認為威脅聯邦執法人員或執法行動的言論。法律文件顯示，ICE要求谷歌提供特定YouTube頻道的資訊、要求Meta提供發布移民執法活動相關內容的匿名帳號資訊，並向其他社媒公司索取用戶個資。

許多發送給科技公司的請求都是透過行政傳票提出，由ICE官員直接核發，無需事先經過法官的審查或批准，與搜查令或大陪審團傳票不同。前民主黨與共和黨官員指出，大幅發出行政傳票已背離了標準的聯邦慣例。

知情人士透露，Meta、谷歌等公司注意到近幾周DHS更常與司法部合作，發出大陪審團傳票；不遵守此傳票的處罰更為嚴厲，目的便是迫使科技公司分享用戶資訊。

據知情的現任與前任員工、高階主管、顧問透露，Meta、谷歌近幾個月已採取應對措施，包括拒絕DHS過於廣泛的資訊索取要求、延遲回覆部分請求。一些Meta高層曾討論過如果國會控制權易手，公司處理此類傳票的方式可能會使其面臨民主黨審查。

谷歌高層也有類似擔憂，但他們也擔憂如果不配合，川普政府可能會採取報復措施，索取更多用戶資料。知情人士也表示，谷歌目前仍面臨聯邦政府提起的反壟斷訴訟，因此不希望引起更多關注。

谷歌透明度報告顯示，2025年1月至6月就收到約2萬8600份傳票，創下歷史新高，涉及的個資範圍極廣。

俄勒岡州民主黨籍聯邦參議員魏登(Ron Wyden)、華盛頓州聯邦眾議員賈亞帕爾(Pramila Jayapal)於9月致函首席大法官、國會稽核處(GAO)代理處長，要求限制聯邦機構利用傳票進行國內監控，兩人指控ICE利用傳票「監控、恐嚇並壓制一般公民、甚至是自由新聞媒體的言論自由」。

精華 FAQ

  • 報導指出，ICE近一年全面搜尋多個社媒平台，鎖定其認為威脅聯邦執法人員或執法行動的言論，並以傳票要求平台交出相關帳號與個資。

  • Meta與谷歌等公司開始拒絕過度廣泛的請求，並延遲回覆部分案件；同時也擔心若配合不足，川普政府可能報復性要求更多資料。

  • 魏登與賈亞帕爾致函要求限制聯邦機構濫用傳票，指控ICE藉此監控、恐嚇並壓制一般公民與自由新聞媒體的言論自由。

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