國安部4萬名員工個資外洩 臥底姓名、電話全曝光

駭客組織把4萬名國土安全部雇員的資料放上網，圖為國土安全部員工出動執勤。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 國土安全部逾4萬名員工姓名、電話與電郵外洩，涉及多個安全機構及臥底人員；洩密網站稱出於公共利益，DHS與白宮已表態處理並警示風險。

國土安全部 (DHS)驚傳逾4萬名員工個資外洩事件；隸屬該部各安全機構的員工姓名、電話號碼和電郵地址，遭非營利洩密網站曝光。路透報導，這是過去一個月內政府發生的第三起重大資料外洩事件。

專門揭露與公共利益相關機密資訊的非營利組織「Distributed Denial of Secrets」28日公開披露逾4萬名國安部員工詳細個資，其中包括參與監控、情報蒐集及臥底行動人員。

該組織官網表示，這些數據源於自稱「和平部」(Department of Peace)的實體，對方將所有資料提供該組織和「記者兼駭客 活動人士」克利姆(Maia Arson Crimew)；該官網附上這位瑞士籍傳奇駭客為相關數據開發出的線上搜尋工具鏈接，供公眾瀏覽。

國土安全部表示，該部「獲悉可能存在的資料外洩事件，正積極採取行動迅速處理情況」。

個資遭外洩的逾4萬名國安部員工隸屬該部各機構，包括移民與海關執法局(ICE)、海關與邊境保護局(CBP)、公民及移民服務局(USCIS)、國土安全調查局(HSI)、網路安全與基礎設施安全局(CISA)等。

白宮邊境事務官員霍曼(Tom Homan)29日向媒體表示，川普總統第二任期以來，針對ICE官員的威脅和攻擊事件急劇增加；他說：「ICE執法人員也是為人父母，也有家庭；他們上班並非不帶情感，工作艱鉅危險。若民眾對ICE作為不滿，應聯絡國會議員要求修改執法人員所執行的移民法。」

「Distributed Denial of Secrets」組織自稱公開數據具正當理由；該組織聯合創始人貝斯特(Emma Best)表示，此次洩露資料揭露了「國安部不斷升級的驅逐計畫關鍵人員」；此舉旨在「以問責制取代匿名狀態」，為記者提供幫助，也有助國會行使監督職能。

路透報導，該通訊社根據洩漏數據聯繫其中三名國安部員工，已核實他們的電話號碼等詳細資訊。

這是過去一個月內美國政府發生的第三起重大資料外洩事件。9月，駭客組織ShinyHunters聲稱，他們從FBI竊取了數千名FBI員工敏感工作細節及醫療資訊。上周，國防部數百萬現役及退役軍事人員資訊外洩，已面臨集體訴訟。

駭客組織把4萬名國土安全部雇員的資料放上網，圖為國土安全部長穆林。(路透)