紐時：為分散共和黨選票 民主黨招募同名候選人攪局…川普大怒

阿拉斯加州聯邦參議員選舉有兩位蘇利文參選，選民迷亂。圖由左至右：丹尼爾·J·蘇利文、民主黨候選人佩爾托拉、和尋求連任的現任共和黨參議員丹·S·蘇利文。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 紐時披露阿拉斯加民主黨陣營疑招募同名「攪局者」干擾共和黨蘇利文連任，引爆作弊爭議，川普與共和黨強烈抨擊，司法部也介入提告。

阿拉斯加州的聯邦參議員選情一團亂，原本共和黨 現任參議員蘇利文連任，毫無懸念，但不料初選竟殺出同名同姓的挑戰者，弄得選民迷糊。紐約時報28日報導踢爆內情，原來是阿拉斯加州民主黨 籍聯邦參議員候選人佩爾托拉(Mary Peltola)競選團隊，及民主黨參院競選委員會(DSCC)高級幕僚，曾參與招募名叫「丹尼爾·J·蘇利文」(Daniel J. Sullivan)的男子參選聯邦參議員，目的是想分散票源，讓現任阿州共和黨聯邦參議員丹·S·蘇利文(Dan S. Sullivan)競選連任的選票流失。

紐時報導指出，佩爾托拉團隊不僅試圖招募「丹尼爾·J·蘇利文」參選，「這群人還設法誘使其他潛在『攪局者』參選，分散現任參議員蘇利文的選票，助民主黨候選人勝出」。

此事經紐時曝光後，共和黨紛紛出聲譴責，川普 總統更為大怒，貼文要籲佩爾托拉退選，並保留面臨刑事訴訟。

佩爾托拉競選團隊和DSCC則均否認參與招募「攪局者」(spoiler candidates)參選。

紐時報導，佩爾托拉的前競選經理里奧斯(Elisa Rios)表示，佩爾托拉本人並未直接參與這項計畫，但她「絕對知情」。里奧斯後來試圖推翻她有關「招募攪局者」的說詞。

川普則呼籲迫佩爾托拉退選並要她面臨刑事起訴。川普說，這是「最高層級的選舉舞弊」，「事實證明，這是民主黨的詭計，這就是他們最擅長的：作弊。」

現任參議員蘇利文的競選團隊發表聲明，指責佩爾托拉「蒙蔽」阿拉斯加選民，「佩爾托拉、她的競選團隊及其高級顧問與DSCC、全國民主黨律師以及阿拉斯加民主黨人勾結，招募了一位候選人意圖蓄意欺騙和迷惑選民，並就此一再撒謊。」

針對紐時報導，DSCC發言人向CNBC頻道表示，「共和黨人過去一直有招募並扶持候選人、以助推他們自己競選活動的做法；其中包括招募一名居住地登記在紐約的囚犯來對抗佩爾托拉。本屆參議員選舉，他們斥資近50萬元，讓一名亞利桑那州居民爭取加入阿州選票名單。」

DSCC發言人另舉例指出，共和黨人在本屆及過往選舉周期，都曾透過推舉第三方候選人或「黑馬」候選人來增加共和黨候選人勝選機會。

司法部已提出訴訟要求聯邦法官：若阿州聯邦參議員選舉結果「因選民混淆而受影響」，應阻止認證選舉結果，待調查確定投給獨立參選人「丹尼爾·J·蘇利文」的選票，本意是否投給現任參議員蘇利文。阿州政府官員、佩爾托拉競選團隊及DSCC已為此訴訟提出相應法律挑戰，請求負責審理的聯邦法官格里森(Sharon Gleason)在11月3日選舉日前，駁回該訴訟。

阿州官員表示，司法部「根本無權干預州級選舉，更不可以支持特定候選人；這起訴訟及其尋求的救濟措施，讓阿州選舉蒙上陰影」。