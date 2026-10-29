下周投票 選前衝刺…川普本月3訪俄州 歐巴馬赴喬州催票

川普總統28日晚在俄亥俄州為共和黨州長與參議員候選人助選造勢，這是川普本月第三次來到俄州助選；前總統歐巴馬24日才在俄州造勢，兩黨攻防嚴峻。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國期中選舉倒數之際，川普、歐巴馬與范斯分赴多州助選，俄亥俄州州長與參議員選戰及爭議廣告更成為焦點。

期中選舉下周二正式投票，川普 總統28日本月第三度到達原本是紅州的俄亥俄州造勢，希望幫助共和黨守住國會多數；同日，副總統范斯(JD Vance)到北卡羅來納州催票，而前總統歐巴馬 在喬治亞州為民主黨候選人助陣。

美聯社報導，川普本月已出席20多場造勢活動，行程集中在兩年前勝選的州；他26日前往密西西比州、27日再訪德州，28日在俄亥俄州，接著將前往南卡羅來納、佛羅里達、堪薩斯與愛阿華州。

在俄亥俄州州長選舉方面，共和黨富商拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)角逐州長，同黨的參議員赫斯特德(Jon Husted)則爭取范斯升任副總統後剩下的任期。

曾是大學橄欖球運動員的赫斯特德，一直受到川普盛讚其外貌。無論在哪裡競選，川普總統都經常談到這位參議員的身材。前參議員布朗(Sherrod Brown)是民主黨參議員候選人，前總統歐巴馬24日才在俄州為布朗站台催票。

拉馬斯瓦米的對手是前公共衛生官員艾克頓(Amy Acton)。他的競選團隊因一則廣告引發爭議，艾克頓的母親唐娜·亞瑟(Donna Arthur)在廣告中稱女兒為「說謊」，並表示女兒「需要幫助」，因為她「存在嚴重問題」，不願坦誠面對自己的過去。

亞瑟已經近50年沒見過女兒了。她的丈夫，也就是孩子們的繼父，當年因強暴年僅12歲的艾克頓而被起訴，之後她失去孩子的監護權。艾克頓曾任俄亥俄州衛生廳廳長，她說自1978年以來就沒見過母親。

川普支持這則廣告，但包括赫斯特德在內的其他共和黨人都認為這支廣告內容低俗不當，紛紛與這廣告畫清界線。

本人是俄亥俄州出生的范斯則前往共和黨憂慮流失參院席位的北卡州，他在金斯頓(Kinston)機場造勢，聲援共和黨全國委員會前主席瓦利(Michael Whatley)對決前州長庫伯(Roy Cooper)。

范斯指控庫伯為「極左派社運人士」服務，說道「我不希望政府成為我的保母」。

歐巴馬28日前往喬州 力挺民主黨州長候選人巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)，曾任亞特蘭大前市長的她若當選，將成為美國首位非裔女性州長；喬治亞州民主黨參議員奧薩夫(Jon Ossoff)也出席同場活動，尋求連任的他被視為未來潛在的總統人選。

民主黨期中選舉請出前總統歐巴馬為重量總助選明星。圖為歐巴馬24日深入紅州俄亥俄州為民主黨參議員候選人布朗(右)助選。(美聯社)