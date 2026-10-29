查非公民投票 川普政府發逾百張傳票 要13州交出數萬選民紀錄

司法部在選前動作頻頻，嚴防各州非公民藉法律漏洞投票，杜絕各州出現選舉舞弊，確定選舉結果公正。圖為「公民投票」組織開會宣告投票當天採取監票工作。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 路透調查揭露，川普政府為追查非公民投票，已向13州發出100多張傳票索取選民資料，行動範圍遠超外界所知，並引發聯邦與地方對選舉權限的激烈衝突。

總統川普 一直指責非公民投票 嚴重威脅選舉的公正性，路透的調查報導指出，川普政府已向13個州發出100多張傳票 ，要求地方及州級選務官員交出數萬名選民的詳細紀錄，在期中選舉前加大力度尋找選舉舞弊證據。

路透報導，大部分傳票是在過去3個月發出，但有些可追溯到今年初，當中不少之前從未報導過，川普政府為識別非公民選民而開展的行動範圍，比公眾所知的要廣得多。

路透是透過申請公共紀錄以及採訪地方、州政府官員而發現川普政府已發出百多張傳票，主要針對民主黨的票倉，例如明尼亞波利斯、費城、洛杉磯等城市，但也延伸至傾向共和黨的州，例如德州、堪薩斯及喬州的部分城市。

在百多張傳票裡，有49張是大陪審團授權發出，意味是涉及刑事調查，這比聯邦司法機構直接發出的傳票，在法庭上更難受到挑戰。

白宮發言人畢斯(Lauren Bis)重申，非公民投票是個重大問題，需要聯邦政府投入大量資源來發現及起訴，揪出這些非法投票是目前首要任務，「任何非法投票者都將被追究責任」。

司法部拒絕證實是否已發出傳票調查，但強調「無論證據指向何方，必將依法執法」。

據報導，收到傳票的城市均已按要求交出選民名單，包括姓名、地址、黨派、出生日期、投票狀態及選民識別號碼。

自川普重返白宮後，司法部最少指控147人涉及非法投票，聯邦檢察官近期也聲稱在華州及加州，發現疑似非公民的投票紀錄，並要求州政府在正式核實前，先行「擱置」數百至數萬張有爭議的選票，但地方官員反駁聯邦干預州政府的選舉權限。

這場「傳票大戰」除反映聯邦與地方政府在選舉管理權上的激烈博弈外，也把即將到來的期中選舉，籠罩在政治與法律不確定性下。

有選舉機構官員及律師擔心，發傳票調查或會削弱民眾對選舉制度的信任，強化了美國選舉容易出現大規模舞弊的錯誤說法。他們更擔心在目前政治立場高度分歧下，川普及其盟友一旦選舉失利，可能會利用這些說法攻擊勝選的合法性，尤其在競爭激烈的選區。