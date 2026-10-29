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決定參院控制權 7關鍵搖擺州選情一次看

記者顏伶如／綜合報導
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密西根州聯邦參議員之爭，是未來參院兩黨掌權的關鍵選舉。圖右為民主黨候選人薩依德，...
密西根州聯邦參議員之爭，是未來參院兩黨掌權的關鍵選舉。圖右為民主黨候選人薩依德，左為共和黨候選人羅傑斯。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國期中選舉前夕，參院控制權取決於阿拉斯加、愛阿華、堪薩斯等7個搖擺州，民主黨需再拿4席才能成為多數黨，整體民調多顯示些微領先。

距離期中選舉不到一周，參院掌控權最終將由選情緊繃的少數幾州決定。民主黨若要成為多數黨，必須增加四席。無黨派網站「庫克政治報告」(Cook Political Report)列出勝負難料的七個「搖擺州」，如果民主黨在七州全面勝出，將取得從歐巴馬執政以來最大的參院多數優勢。2024年總統大選時，川普在這七州當中贏得六州，其中五州得票率領先幅度達到兩位數。

＊阿拉斯加州

現任共和黨聯邦參議員蘇利文(Dan S. Sullivan)爭取任期「三連霸」，民主黨挑戰者是前任聯邦眾議員瑪麗‧佩爾托拉(Mary Peltola)。這場選舉因為跟蘇利文同名同姓的另一名候選人、退休教師蘇利文(Daniel J. Sullivan Jr.)加入而變得複雜。民主黨民調平均領先大約5個百分點。

＊愛阿華州

共和黨候選人辛森(Ashley Hinson)與民主黨候選人圖雷克(Josh Turek)競選政見都強調跨黨派合作。2024年大選時川普在愛阿華州得票率領先13個百分點，愛阿華州上一次選出民主黨籍聯邦參議員已是2008年。民主黨民調平均領先2個百分點。

＊堪薩斯州

堪州上一次選出民主黨籍聯邦參議員是1932年，川普2024年在堪州得票率領先16個百分點，今年稍早兩黨都不認為有翻盤機會。然而，角逐連任的現任共和黨參議員馬歇爾(Roger Marshall)與民主黨挑戰者、衛理公會牧師漢密爾頓(Adam Hamilton)陷入膠著戰。根據平均民調統計，民主黨民調平均領先1個百分點。

＊緬因州

現任共和黨參議員柯林斯(Susan Collins)爭取任期「六連霸」，民主黨挑戰者傑克森(Troy Jackson)是自由派的前任州參議會議長。2024年大選時，賀錦麗在緬州得票率領先7個百分點。根據平均民調統計，目前民主黨民調平均領先2個百分點。

＊密西根州

密州被認為是共和黨最有翻盤希望的席次。共和黨候選人羅傑斯(Mike Rogers)對決民主黨候選人薩依德(Abdul El-Sayed)，市場調查機構AdImpact統計顯示，共和黨從勞工節到選舉日的廣告支出將比民主黨多出2350萬元。民主黨民調平均領先4個百分點。

＊俄亥俄州

現任共和黨參議員賀斯提(Jon Husted)爭取連任，但民主黨挑戰者布朗(Sherrod Brown)民調平均領先4個百分點。

＊德州

民主黨候選人塔拉里科(James Talarico)民調平均領先共和黨候選人派克斯頓(Ken Paxton)大約3個百分點。

7州選戰 決定參院控制權 資料來源：庫克政治報告(Cook Political ...
7州選戰 決定參院控制權 資料來源：庫克政治報告(Cook Political Report)

精華 FAQ

  • 因為期中選舉剩下不到1周，參院席次競爭集中在少數幾州，勝負將直接左右多數黨歸屬。若民主黨想翻轉控制權，必須在這些關鍵州拿下足夠席次。

  • 報導指出，民主黨必須增加4席才能取得多數優勢。若7個搖擺州能全面勝出，將可建立自歐巴馬執政以來最大的參院多數差距。

  • 阿拉斯加、愛阿華、堪薩斯、緬因、密西根、俄亥俄與德州都屬關鍵州，多數州民主黨民調略領先，但差距多在1到5個百分點之間，整體仍屬膠著。

參院 搖擺州 民主黨

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