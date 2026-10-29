期中選舉前聯邦選委會網站遭駭 影響資金流向透明度

AI摘要 文章摘要整理： 期中選舉前夕，FEC電子申報系統遭駭停擺，雖不影響投票，卻可能延後政治資金流向揭露，正值超級PAC與暗錢團體大舉投入史上最昂貴選戰之際。

期中選舉 投票日不到一周，聯邦選舉委員會(FEC)網站遭駭客 攻擊，導致該機構電子申報系統在11月3日選舉登場前一周陷入癱瘓。系統中斷雖可能影響選前政治資金流向透明度，但不影響選民投票。

路透報導，此次駭客攻擊發生之際，所謂的超級政治行動委員會(Super PAC)及不必全面揭露捐款來源的「暗錢」團體正在選前最後幾天投入創紀錄資金。這場選舉結果將決定美國總統川普所屬的共和黨 能否在未來兩年繼續掌控國會兩院多數席次。

聯邦選舉委員會在聲明中表示：「目前，FEC的電子申報系統已暫時離線，資訊科技人員正設法恢復相關服務。」負責追蹤候選人和政治委員會支出情況的FEC指出，民眾仍可透過網站查詢過去的申報紀錄。FEC在網站發布的狀態資訊顯示，申報系統自美東時間昨晚約10時起便停止運作。

FEC在27日晚發布新的狀態通知說，「已確認問題所在，正在進行修復」。FEC未立即回覆置評要求，而其網站上的通知顯示，該機構的申報系統仍處於離線狀態。

FEC並未參與實際選務工作，因此系統中斷理應不會影響選民投票。

不過，系統中斷確實使相關機構無法提交FEC規定的24小時及48小時支出報告；這些報告揭露政治團體和其他組織針對特定選舉投入的資金。

政治財務合規諮詢公司MBA顧問集團(MBA Consulting Group)合夥人梅勒(Steven Mele)表示：「我26年來從沒見過這種事。」

美國網路安全和基礎設施安全局(CISA)和聯邦調查局均將相關詢問轉交FEC回應。

根據政治廣告追蹤機構AdImpact統計，本屆美國期中選舉的廣告支出和預訂金額迄今累計約達112.1億元，成為史上最昂貴選舉，超越2024年美國大選所有選戰合計112億元的紀錄。

這些支出很大一部分來自超級政治行動委員會，這類組織可以接受個人和企業及其他組織無上限的捐款，並在限制相對較少的情況下將資金投入競選活動。

無黨派競選監督組織OpenSecrets的葛拉文(Brendan Glavin)說，過去一周，超級政治行動委員會和「暗錢」團體平均每天投入超過5000萬元，光是10月20日申報的支出就超過2.5億元。