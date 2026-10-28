期中選舉廣告鋪天蓋地 選民厭煩盼早日落幕

民主黨與共和黨正在俄州展開激烈的聯邦參議院席次爭奪戰，這場選戰可能決定哪一黨能掌控國會參院。示意圖。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國期中選舉倒數一週，電視、YouTube等平台充斥負面政治廣告，廣告支出更創113億美元新高，讓選民厭煩，也凸顯對政治獻金制度的不滿。

期中選舉 倒數一週，各黨候選人鋪天蓋地的負面攻擊廣告淹沒各類平台，廣告支出更飆破百億美元創下歷史新高，讓許多身心俱疲的選民不堪其擾，直呼期盼選戰早日落幕。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，從清晨睜開眼直到深夜，金尼（Jim Kinney）一整天都被期中選舉的廣告所淹沒。這些廣告充斥在影音平台YouTube、晨間電視新聞、電子郵件信箱，甚至出現在他的手機遊戲中。

住在俄亥俄州哥倫布（Columbus）的金尼說：「我看到的廣告數量，遠遠超出我想看到的程度。」民主黨 與共和黨 正在俄州展開激烈的聯邦參議院席次爭奪戰，這場選戰可能決定哪一黨能掌控國會參院。

他說：「我甚至不太確定現在晨間新聞裡是否還有非政治類廣告。我真的很希望這一切趕快結束。」

距離期中選舉僅剩一週，兩黨候選人正透過廣播及電視大打攻擊廣告，並呼籲選民出門投票，在選情陷入拉鋸的選區更是如此。

近幾週來，與選舉相關的影音廣告鋪天蓋地席捲美國民眾，電視與YouTube上充斥期中選舉候選人的廣告宣傳片。

最近幾週的數項民調顯示選情轉向對民主黨有利，促使多個新戰區的廣告量暴增，其中甚至包含以往被視為共和黨鐵票倉的州。

根據廣告數據分析平台AdImpact統計，在這次選舉週期中，各候選人與相關團體在所有期中選舉相關活動上，已累計投入約113億美元（約新台幣3616億元）的政治廣告費用。這項數據創下期中選舉歷史新高，甚至超越2024年美國總統大選的支出規模。

承受這場廣告風暴衝擊的，是日益感到厭煩的選民。兩黨競選陣營無孔不入的負面攻擊廣告，尤其令人反感。

AdImpact數據顯示，過去一個月內，電視廣告中政治廣告相較於非政治廣告的比例急遽攀升，在搖擺戰場州尤為明顯。在愛荷華州狄蒙（Des Moines），兩黨候選人正為一席參院席次激烈競爭，當地電視廣告約有36%都與政治相關。

比鋪天蓋地的惱人廣告更讓選民擔憂的，是廣告背後的推手：數以百萬美元計的政治捐款，且多半來自富豪金主支持的外部支出團體。

紐約大學布瑞南司法中心（Brennan Center for Justice）專研政治獻金與選舉問題的威納（Daniel Weiner）指出：「大眾對我們的競選財務制度感到無比憤怒，這不僅僅是因為遭到愚蠢廣告轟炸。更深層的原因在於，他們本質上認為這個體制已被操弄，對普通老百姓極為不利。」

他說：「這讓人們深刻感受到美國存在民主赤字，政府也沒有對一般美國民眾負責。」