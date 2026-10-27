舊金山面臨「租屋緊急狀態」 住房負擔成國會選戰焦點

AI熱潮帶動高薪就業人口增加，住房供需失衡，加上利率攀升，舊金山灣區的住房問題惡化。(中央社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山租金年漲26%，市府罕見宣布租屋緊急狀態。

舊金山租金年漲26%，市府罕見宣布租屋緊急狀態。 重點二： AI熱潮推升高薪人口與房價，住房負擔危機加劇。

AI熱潮推升高薪人口與房價，住房負擔危機加劇。 重點三：住房政策成北加州選戰焦點，候選人主張各異。

期中選舉 將至，生活成本成為全美選民關注焦點。在舊金山灣區 ，AI熱潮推升萬物價格，舊金山市的住宅租金年漲26%，市政府日前罕見宣布「租屋緊急狀態」，如何減輕民眾住房負擔成為當地選戰的重要議題。

美國線上租屋平台Apartment List今年10月發布的報告顯示，舊金山1房月租中位數3915美元、2房4640美元，整體月租中位數達3878美元，較去年同期上漲25.7%，在全美人口最多的100座城市中居冠，被列為生活成本最高的大城市。

AI熱潮帶動高薪就業人口增加，住房供需失衡，加上利率攀升，讓一般民眾的居住負擔越來越重。舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）9月更宣布「租屋緊急狀態」。

紐約時報（The New York Times）指出，在舊金山，年收入32.5萬美元的家庭也能申請政府托育補助，驚人的門檻是全美家庭年所得中位數的3.5倍以上。隨著AI推升萬物價格，負擔能力危機已攀升至新高，讓非科技業的家庭生活更艱難。

舊金山外，灣區多個城市也面臨類似困境，住房問題成了北加州 選戰的重要議題。

「我們需要在這個國家興建數百萬戶住宅，聯邦政府應全面參與，成為興建這批住宅的合作夥伴。」爭取代表舊金山進入聯邦眾議院的威善高（Scott Wiener）在一場華文媒體座談會上向中央社表示，要確保各個收入階層的人，都能找到負擔得起的住宅。

威善高現為加州州參議員，過去擔任舊金山市議員期間，曾將改善住房負擔列為施政重點。他的政策核心是透過增加供給、放寬開發限制與擴大政府投資來改善問題。

相較於威善高主張增加各類型住宅供給，他的競爭對手、同為民主黨籍的陳詩敏（Connie Chan）則更強調政府補助與租客保障，讓勞工及中等收入家庭住得起。

來到東灣，競選加州第14選區聯邦眾議員的赫南德茲（Melissa Hernandez）同樣將減輕民眾住房負擔列為主要政見。她與威善高看法相似，認為住宅政策應照顧不同負擔能力的人，提供多層次的住宅選擇，包括開發長者住宅，及適合下一代的住宅。

「現在，首購族的平均年齡已經是41歲了。」曾任都柏林（Dublin）市長、現任灣區捷運董事會主席的赫南德茲告訴中央社，將推動協助首購族籌措頭期款及取得房貸。

加州第14選區同樣上演民主黨同黨對決，現任聯邦眾議員瓦哈布（Aisha Wahab）屬進步派，更強調透過租客稅額抵減與防止迫遷等措施，減輕民眾居住壓力。

除加州外，紐約州、亞利桑那州、猶他州的住房議題都受到選民高度關切。

台積電所在的亞利桑那州住宅建案雖有增加，仍未消除短缺，非黨派公共政策組織「亞利桑那未來中心」（Center for the Future of Arizona）8月公布的調查顯示，該州民眾財務壓力來源，住房以52%排名第一，高於薪資追不上通膨的44%、食品的28%。

從全國來看，生活成本是期中選舉的核心議題。路透社與益普索（Ipsos）10月民調顯示，近半數登記選民將生活成本列為決定國會選舉投票對象的首要考量。

角逐聯邦眾議員的威善高表示，住房是全國性問題，聯邦政府應全面參與，合作興建住宅。(中央社)

舊金山灣區捷運董事會主席赫南德茲將減輕民眾住房負擔列為主要政見，盼協助首購族籌措頭期款及取得房貸。(中央社)