聯邦干預投票？地方選務官員先演練應對移民執法人員

川普總統。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 距離11月3日選舉日不到一周，多州選務官員正針對聯邦可能干預投票進行演練，並因應移民執法人員、聯邦監督員與選舉認證等風險。

各州與地方選務官員平時就會為天災及電腦故障做準備，如今距離11月3日選舉日不到一周，因應各項選務相關情況成為官員的新演練任務。這些準備的背後凸顯地方政府憂慮川普政府可能以某種方式干預投票 過程或結果。

紐約時報27日報導，州與地方選務官員的新任務包括：教導投票所工作人員，若移民 執法人員出現該如何應對，熟悉禁止聯邦探員進入投票場所的法規，以及聯邦監督員在選舉日能做與不能做的事。

官員坦言，無法預測聯邦是否會介入，或將以何種形式干預選舉。

緬因州 州務卿貝羅斯(Shenna Bellows)說：「這是我們第一次必須規畫情境，以防聯邦對選舉的潛在干預。」

民主黨的貝羅斯形容，聯邦政府現在似乎與各州處於對立狀態；這種處境令人難過，但鑑於政府的言論與作為，今年的情況就是如此。

貝羅斯的團隊今年甚至在選務人員培訓簡報中新增一頁，列出禁止武裝聯邦探員進入投票所的聯邦條文。

這些情境是否會成真，仍待觀察。

許多聯邦官員否認會派探員或士兵前往投票所，法院也已阻擋川普將聯邦政府插手州與地方選務的多數作為。

曾任司法部投票權律師，之後創辦並領導無黨派組織「選舉創新與研究中心」(Center for Election Innovation and Research)的執行長貝克(David Becker)認為，最令人憂心的情況，法院多半會介入而不太可能出現。

不過，川普政府今年動作頻頻，包括要求各州交出選民名冊、試圖修改郵寄投票規則未果；司法部上周在阿拉斯加州提起訴訟，試圖在共和黨參議員候選人以些微差距落敗時，預先阻止當地參議員認證選舉結果。

共和黨籍官員同樣未雨綢繆，猶他州共和黨籍副州長兼首席選舉事務官員亨德森(Deidre Henderson)表示，雖然不「必然預期」出現干預，該州官員仍規畫相關措施因應。

白宮發言人畢斯(Lauren Bis)發布聲明，斥責兩黨的疑慮毫無根據，選舉安全的「擔憂」僅源自拒絕實施選民身分證件與公民身分查驗的激進民主黨人，並稱川普比任何總統都更致力確保選舉自由、公平。