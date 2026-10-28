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共和黨陷入苦戰？川普投票前懸賞百萬抓選舉舞弊

編譯盧思綸江昱蓁／綜合報導
川普26日在密西西比州科林斯為共和黨候選人站台。(路透)
川普26日在密西西比州科林斯為共和黨候選人站台。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普在期中選舉前高調懸賞100萬元抓選舉舞弊，並再提普發現金構想，但兩項措施都面臨國會授權與資金來源疑慮。

金融時報報導，期中選舉倒數一周之際，川普總統宣布懸賞100萬元，徵求選舉舞弊線索。

這場期中選舉攸關國會權力版圖，全美油價物價高漲、川普聲望低迷拖累共和黨選情，選後川普推動政策恐將面臨國會更大阻力。

川普在社群平台發文表示：「任何人只要檢舉過去選舉或即將舉行的2026年期中選舉中的選民舞弊行為，一旦涉嫌製造舞弊的人遭到逮捕並定罪，就可獲得100萬元獎金。」隨後在白宮發布的一段影片中，川普將這筆懸賞金形容為「紅利、獎金，或者隨便你想怎麼稱呼」。

川普長期指控美國選舉存在大規模舞弊，卻始終未提出證據。2020年川普在總統大選敗給前總統拜登後，堅稱選舉遭到操弄，要求時任司法部長巴維理進行調查，但因缺乏實證，巴維理拒絕受命並憤而辭職。過去數十年研究及相關證據均顯示，美國選舉舞弊情況相當罕見。

川普這筆百萬美元懸賞金從何而來、如何兌現承諾，目前仍是未知數。由於聯邦資金支出權掌握在國會手中，外界質疑這項措施可能須經過國會批准。當媒體向白宮詢問獎金來源及是否需要國會授權時，白宮僅請媒體參考川普的社群貼文，司法部則未立即回應。

這並非川普首次在選前提出發錢承諾。他9月才宣布，如果共和黨能在11月3日期中選舉保住國會控制權，將向每名成年公民普發5000元「紅利」，並將這項構想歸功於美國強勁的經濟表現，形容就像成功企業向股東發放現金股利。

不過，上述普發現金計畫同樣需要國會批准，預料將面臨強烈反對。若付諸實施，發放金額將超越新冠疫情期間的直接紓困補助，總成本可能突破一兆元。

另一方面，白宮近幾周也加強取締涉嫌觸犯選舉法規的非公民。司法部26日宣布，已經對賓州、加州、佛州、紐約州及內華達州共48名非公民提出指控，涉及非法投票、不實登記等行為。

這次期中選舉，435席眾議員將全數改選，100席參議員則有35席改選。此外，加州、喬治亞州等卅六州州長也將改選。

期中選舉被視為總統的期中考，選民可藉機表達對現任政府執政近兩年來經濟、移民、外交與其他政策的評價。民調和分析家認為，民主黨這次很有希望拿下眾院。共和黨目前在眾院以219席對民主黨214四席，另有兩席出缺。民主黨只要淨增加四席，就能重新取得眾議院多數。

歷史上總統所屬政黨在期中選舉通常表現不佳，過去41次期中選舉有37次流失席位。若民主黨奪回參眾兩院之一的控制權，將更有能力主導議程，推動法案審議。民主黨也可透過委員會調查川普執政期間的作為，包括貪腐指控、白宮新宴會廳興建計畫、移民局執法手段等，民主黨內部也正在討論是否再次彈劾川普。

精華 FAQ

  • 川普表示，只要有人檢舉過去或2026年期中選舉中的選民舞弊，且涉案者遭逮捕並定罪，就可獲得100萬元。他一向主張選舉存在大規模舞弊，但至今未提出足夠證據。

  • 報導指出，油價與物價高漲，加上川普聲望低迷，正在拖累共和黨選情。若民主黨奪回眾院或參院控制權，將更有能力主導議程，並對川普施政形成更大阻力。

  • 外界質疑這些錢從何而來、如何發放，以及是否需經國會批准。由於聯邦支出權在國會手中，白宮與司法部都未明確說明資金來源，普發5000元構想也預料將遭強烈反對。

共和黨 川普 投票

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