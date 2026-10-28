川普德州催票 放寬油氣公司甲烷排放規定 環團批最蠢汙染

川普總統（右）與國務卿魯比歐27日在德州聖體城港主持來自委內瑞拉的上百萬石油的歡迎儀式。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府準備放寬油氣業甲烷規定，稱可提振產量並減輕物價壓力，但環團警告此舉將削弱減排與氣候政策。

川普 預計27日在德州 與共和黨參議員候選人派克斯頓造勢時，宣布放寬油氣公司甲烷排放規定。甲烷是「超級汙染物」，此舉被視為川普政府縮減聯邦氣候政策的最重要步驟之一。

環保團體則要求川普政府不要放寬拜登 時期規定，稱油氣作業的甲烷外洩形同一種浪費，予以削減是合理的，「自然資源保護會」(Natural Resources Defense Council)策略專家多尼格(David Doniger)說，「甲烷外洩是最蠢的一種汙染，因為這個產業根本是在損失自己正在賣的東西。」

紐約時報報導，甲烷被稱為「超級汙染物」，因為它會把大量熱量鎖在大氣裡，約為二氧化碳的80倍，工業革命以來全球升溫，近三分之一是甲烷造成的。專家稱，減少甲烷外洩是減緩全球暖化最快的方法之一。兩名匿名政府官員表示，川普預計27日在德州與共和黨聯邦參議員候選人派克斯頓(Ken Paxton)的競選造勢活動宣布此計畫。

拜登政府2023年頒布規定，要求油氣設施監測運作並防止甲烷外洩，但川普政府已延後這些規定生效。如今，聯邦環保署(EPA)正著手放寬對數十萬口「邊際」油氣井的要求。這些井接近使用壽命末期、產量較低，約占美國油氣產量7%，卻產生該行業約一半的甲烷排放。

川普政府官員表示，此舉是為了提振美國油氣生產、減輕消費者價格壓力。美國主導的對伊朗戰爭推高燃料價格，正對下周期中選舉前的共和黨候選人造成壓力。在德州，民調顯示派克斯頓落後民主黨對手塔拉里科(James Talarico)。

環保署署長李修頓(Lee Zeldin)本月稍早率先透露這些調整，稱部分油氣生產商指拜登時期甲烷規定不可行，並估計放寬要求可在2050年前為該行業節省450億元。他說，「美國人冬天必須開得起暖氣、加得起油開車。生產能源者若被不必要的負擔壓得喘不過氣，美國人就做不到。」

李修頓本月表示，EPA將重新制定邊際井法規。邊際井通常定義為每日產量15桶油當量或以下。2024年，這類井約占美國逾90萬口油氣井的四分之三。儘管產量占比小，多項研究發現其甲烷排放比例偏高。