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川普10月3訪德州搶救選情 宣布百萬桶委內瑞拉石油抵美

記者胡玉立／綜合報導
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德州參院選情告急，川普總統10月已三訪德州，為共和黨參議員候人派克斯頓助選造勢。...
德州參院選情告急，川普總統10月已三訪德州，為共和黨參議員候人派克斯頓助選造勢。圖為川普27日晚同時在德州宣布來自委內拉的首批石油到港，緩和油價。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普在德州為期中選舉造勢時，宣稱美國已從委內瑞拉獲得100萬桶石油並運抵聖體港，但報導指出這批原油其實是依低價協議購入。

川普總統為期中選舉衝刺固票，一個月內第三次造訪德州，27日在盧博克(Lubbok)和聖體港市(Port of Corpus Christi)，為遭遇民主黨強勁挑戰的共和黨聯邦參議員候選人派克斯頓(Ken Paxton)造勢。川普拉著以白宮國家安全顧問身分到場的國務卿魯比歐(Marco Rubio)同台亮相，趁機宣傳美國與委內瑞拉達成協議，來自委內瑞拉的第一批100萬桶石油已運抵聖體港市的港口，將在德州煉化。

川普在造勢大會演說中表示，「我們正在慶祝史上最偉大的石油勝利，」他指向港口附近可見的一艘巨型油輪說道：「看到外面那艘『小船』了嗎？上面裝載了100萬桶來自委內瑞拉的石油。」

川普稱這100萬桶石油是美國「接管」委內瑞拉的成果和「禮物」，「船上這些石油是給美國的，美國納稅人無需為此承擔任何費用」。但華盛頓郵報報導，這批委內瑞拉原油並非免費，而是以極低折扣購得。

這批原油是根據美國與「北美藍能源合夥公司」(North American Blue Energy Partners，簡稱NABEP)8月簽署協議交付的首批貨物；該公司由委內瑞拉億萬富翁貝坦庫特(Alejandro Betancourt López)掌控。知情人士透露，根據協議，美國有權以每桶30元購買NABEP 20%原油，價格不到市價三分之一。

美聯社報導，德州這個共和黨重要陣地如今選情膠著，民主黨聯邦參議員候選人、現任德州眾議員塔拉里科(James Talarico)利用共和黨當前的艱難政治環境以及對手派克斯頓在德州檢察長任內存在的道德和法律問題，讓川普在德州面臨共和黨內影響力的嚴峻考驗。川普此次德州之行，力圖阻止民主黨人贏得德州三十多年來的首次全州選舉勝利。

塔拉里科並未將舞台讓給總統，而是出現在阿馬里洛(Amrillo)，抨擊「腐敗墮落」的政治體制，後來也到盧博克露面。

隨著期中選舉進入最後衝刺階段，下一輪總統大選跡象也初現端倪。魯比歐隨川普一同到場並應川普要求短暫登台，現場群眾爆出熱烈掌聲。魯比歐是推動美國「入侵」委內瑞拉及促成隨後石油協議的關鍵人物；他曾於2016年競選總統，並被視為2028年大選的熱門人選之一。

共和黨參議員候選人派克斯頓(左)，選情告急，選前民調開始落後民主黨參議員候選人塔...
共和黨參議員候選人派克斯頓(左)，選情告急，選前民調開始落後民主黨參議員候選人塔拉里科(右)，讓川普總統三度來站台助選。(美聯社)

精華 FAQ

  • 川普是為期中選舉衝刺固票，並替遭民主黨強力挑戰的共和黨聯邦參議員候選人派克斯頓站台，盼守住德州這個關鍵共和黨票倉。

  • 川普宣布來自委內瑞拉的第一批100萬桶石油已運抵聖體港市，將在德州煉化，並把這件事包裝成美國能源與外交上的重大勝利。

  • 華盛頓郵報指出，這批原油並非川普所稱的免費禮物，而是依美國與NABEP的協議，以每桶30元的極低折扣購得，約為市價三分之一。

石油 川普 委內瑞拉

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