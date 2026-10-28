選前一周 川普支持率微升至32% 民主黨全國民調仍領先

川普總統的最新民調稍有回升，10月消費者信心指數也有提振，但能否在投前扭轉看衰的趨勢，仍難確定。圖為27日晚在德州的共和黨支持者。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 期中選舉前夕，川普支持率微升至32%，但民調仍顯示民主黨在國會選戰與經濟觀感上領先，共和黨面臨守住席次壓力。

期中選舉即將於11月3日投票，路透/益普索27日出爐的最新民調 顯示，川普 總統的支持率小幅回升至32%，比上周創下的歷史新低增加1個百分點。

同時，美國10月消費者信心意外回升，終結連續三個月下滑，反映汽油價格回落，以及民眾對企業景氣與就業市場的看法改善。但食品等生活成本居高不下，仍侵蝕購買力，信心反彈尚未扭轉近年的長期下行趨勢。

期中選舉將決定國會由哪個政黨主導，而川普總統所屬的共和黨正力拚保住參眾兩院多數席次。對共和黨而言，若失去其中一院的控制權，恐使川普在任期後兩年的施政難度大幅增加。

路透益普索(Reuters/Ipsos)這項為期5天的全國性民調也顯示，在被問及「若今天舉行選舉，偏向支持哪個政黨進入國會」時，47%註冊選民傾向支持民主黨 ，36%傾向支持共和黨；約11%受訪者表示不確定會投給哪一黨。

實際投票情況仍有待觀察；但民調顯示，「最可能投票」的選民之中，53%傾向支持民主黨，44%偏支持共和黨。

這次國會爭奪戰主要焦點落在通膨議題上。自川普今年2月下令對伊朗發動軍事攻擊後，汽油價格上揚，通膨明顯升溫。最新民調顯示，73%的選民認為生活成本正朝錯誤方向發展。

在戰爭爆發前，路透/益普索民調顯示選民原先認為共和黨比民主黨更擅長治理經濟。然而，最新民調顯示，在經濟議題方面，37%選民認為民主黨的表現較佳，33%選民支持共和黨。

民調同時顯示，投票熱中度方面，46%民主黨人表示對期中選舉「非常熱中」，相較於30%的共和黨選民。

路透/益普索這次在線上調查1679位美國成年人，其中包含1280位註冊選民。全體受訪者抽樣誤差為正負2個百分點，註冊選民抽樣誤差為正負3個百分點。

美國經濟評議會27日公布，10月消費者信心指數上升7.5點至91.7，創6月以來新高，遠優於經濟學家預估的81。9月數據則由81.9上修至84.2。

經濟評議會資深經濟學家麥考密克(Fergus McCormick)表示，信心回升主要來自民眾對當前及未來景氣的評價改善，也與9月至10月零售汽油價格下降一致。