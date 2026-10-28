我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB世界大賽／光芒12局逆轉釀酒人 成功續命G5

金雞獎影帝戈治均逝世 享壽90歲 曾出演「秋菊打官司」

選前一周 川普支持率微升至32% 民主黨全國民調仍領先

編譯中心／綜合報導
川普總統的最新民調稍有回升，10月消費者信心指數也有提振，但能否在投前扭轉看衰的...
川普總統的最新民調稍有回升，10月消費者信心指數也有提振，但能否在投前扭轉看衰的趨勢，仍難確定。圖為27日晚在德州的共和黨支持者。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

期中選舉前夕，川普支持率微升至32%，但民調仍顯示民主黨在國會選戰與經濟觀感上領先，共和黨面臨守住席次壓力。

期中選舉即將於11月3日投票，路透/益普索27日出爐的最新民調顯示，川普總統的支持率小幅回升至32%，比上周創下的歷史新低增加1個百分點。

同時，美國10月消費者信心意外回升，終結連續三個月下滑，反映汽油價格回落，以及民眾對企業景氣與就業市場的看法改善。但食品等生活成本居高不下，仍侵蝕購買力，信心反彈尚未扭轉近年的長期下行趨勢。

期中選舉將決定國會由哪個政黨主導，而川普總統所屬的共和黨正力拚保住參眾兩院多數席次。對共和黨而言，若失去其中一院的控制權，恐使川普在任期後兩年的施政難度大幅增加。

路透益普索(Reuters/Ipsos)這項為期5天的全國性民調也顯示，在被問及「若今天舉行選舉，偏向支持哪個政黨進入國會」時，47%註冊選民傾向支持民主黨，36%傾向支持共和黨；約11%受訪者表示不確定會投給哪一黨。

實際投票情況仍有待觀察；但民調顯示，「最可能投票」的選民之中，53%傾向支持民主黨，44%偏支持共和黨。

這次國會爭奪戰主要焦點落在通膨議題上。自川普今年2月下令對伊朗發動軍事攻擊後，汽油價格上揚，通膨明顯升溫。最新民調顯示，73%的選民認為生活成本正朝錯誤方向發展。

在戰爭爆發前，路透/益普索民調顯示選民原先認為共和黨比民主黨更擅長治理經濟。然而，最新民調顯示，在經濟議題方面，37%選民認為民主黨的表現較佳，33%選民支持共和黨。

民調同時顯示，投票熱中度方面，46%民主黨人表示對期中選舉「非常熱中」，相較於30%的共和黨選民。

路透/益普索這次在線上調查1679位美國成年人，其中包含1280位註冊選民。全體受訪者抽樣誤差為正負2個百分點，註冊選民抽樣誤差為正負3個百分點。

美國經濟評議會27日公布，10月消費者信心指數上升7.5點至91.7，創6月以來新高，遠優於經濟學家預估的81。9月數據則由81.9上修至84.2。

經濟評議會資深經濟學家麥考密克(Fergus McCormick)表示，信心回升主要來自民眾對當前及未來景氣的評價改善，也與9月至10月零售汽油價格下降一致。

精華 FAQ

  • 最新民調顯示，川普支持率回升到32%，比上周創下的歷史新低增加1個百分點，但整體仍屬偏低水準，顯示其民意基礎尚未明顯改善。

  • 在註冊選民中，47%表示若今天投票會偏向民主黨，36%偏向共和黨；若只看最可能投票者，民主黨優勢更明顯，支持率達53%，共和黨為44%。

  • 通膨與生活成本仍是最大焦點，73%選民認為方向錯誤；不過民主黨在經濟議題評價上以37%領先共和黨的33%，且民主黨選民投票熱度也更高。

川普 民主黨 民調

上一則

聯邦干預投票？地方選務官員先演練應對移民執法人員

下一則

共和黨陷入苦戰？川普投票前懸賞百萬抓選舉舞弊

延伸閱讀

期中選舉前民調：川普支持度跌至31%創新低

期中選舉前民調：川普支持度跌至31%創新低
期中選舉下周登場 川普：若廉潔 不論結果如何都尊重

期中選舉下周登場 川普：若廉潔 不論結果如何都尊重
川普支持率降至33%新低 66%選民認為他自肥

川普支持率降至33%新低 66%選民認為他自肥
期中選舉這些「關鍵數字」 左右川普任期最後2年命運

期中選舉這些「關鍵數字」 左右川普任期最後2年命運

熱門新聞

國防部8月下令30所大學審查與「受關注外國實體」的關係並處理相關風險；五角大廈19日高調宣布這30所院校已全數終止或「緩慢解除」此類涉外關係。(美聯社)

國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫

2026-10-21 20:18
美國總統川普22日從白宮啟程前往愛荷華州前受訪。(路透)

川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒

2026-10-22 20:25
川普總統。(路透)

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

2026-10-25 16:26
白宮前發言人李維特9月10日在美國德州達拉斯舉行的共和黨期中選舉全國代表大會上發表演說。(歐新社)

接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

2026-10-23 10:06
美國總統川普25日密西根州休倫港出席競選集會。（美聯社）

川普再提台灣偷走晶片...稱美國若有聰明總統 兩岸問題就不會存在

2026-10-26 08:10
第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）。（美聯社）

白宮：第一夫人促成俄烏在奧列什基停火 10/29生效

2026-10-23 10:41

超人氣

更多 >
蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題

蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題
女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊
巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空

巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空
中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣
本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%