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挺以色列的民主黨佛州聯邦眾議員 面臨兩黨圍攻並稱「被要求噤聲」

記者顏伶如／即時報導
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正在角逐連任的民主黨佛羅里達州聯邦眾議員莫斯柯維茨表示，自己因為支持以色列而「被...
正在角逐連任的民主黨佛羅里達州聯邦眾議員莫斯柯維茨表示，自己因為支持以色列而「被要求噤聲」。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

佛州猶太人口密集選區的眾議員選戰中，挺以色列的民主黨人莫斯柯維茨面臨兩黨壓力、反猶爭議與高額競選支出，並稱自己被要求噤聲。

正在角逐連任的民主黨佛羅里達州聯邦眾議員莫斯柯維茨(Jared Moskowitz)，面臨共和黨對手是前任波卡瑞通(Boca Raton)市長辛格(Scott Singer)。CNN 27日分析，這個席次是全美猶太人口最密集的國會選區之一，這次出現兩名猶太裔候選人對決局面。莫斯柯維茨表示，自己因為支持以色列而「被要求噤聲」。

莫斯柯維茨在絕大多數議題的立場都被視為進步派，除了支持以色列之外。波卡瑞通猶太教堂代理拉史坦威(Cy Stanway)在候選人辯論會結束後對CNN表示，這場眾議員選舉好比「風向球」，反映了對以色列支持、反猶太主義、猶太人之間彼此較勁等觀點。

CNN分析，莫斯柯維茨與辛格的對決是今年競選開銷最昂貴的眾議員選舉，累計支出已超過4000萬元，選前最後幾天可能突破5000萬元。

對莫斯柯維茨來說，這次選舉則是一次信任投票，檢驗一名高調力挺以色列、強烈譴責反猶太主義的民主黨人，如今是否還適合繼續留在黨內。

之前在民主黨初選中，譴責以色列儼然成為試金石。

數十年來，美國猶太人向來是民主黨支持度最高也最穩定的選民族群之一。然而，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯(Hamas)2023年10月7日突襲以色列，加薩戰爭從此爆發。川普總統以強硬立場支持以色列，某些民主黨出現反以色列情緒，黨內分歧在今年眾議員許舉浮上檯面。

莫斯柯維茨受訪時說，這次選舉猶太社群變得高度緊張，是因為「我們祖父母那一代的時代故事又開始真實上演」。他說：「我們因為毫無相關的事情而受到指責，鋪天蓋地的陰謀論已經失控。」

他說：「如果希特勒當年有TikTok，我不知道猶太人能否倖存下來，搞不好現在美國都是講德語。」

45歲的莫斯柯維茨獲得「美以公共事務委員會」(AIPAC)支持，在以色列問題上跟民主黨賓州聯邦參議員費特曼(John Fetterman)被畫分在同一類，都是堅定支持以色列，曾與黨內進步派產生摩擦。

一名帶著反猶太宣言的男子企圖暗殺莫斯柯維茨而被捕之後，佛州警察長期派員駐守莫斯柯維茨住家。上周另一名男子又因威脅殺害莫斯柯維茨而遭逮捕。

莫斯柯維茨表示：「他們想讓我的聲音消失。」

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 現任民主黨聯邦眾議員莫斯柯維茨對上共和黨候選人、前波卡瑞通市長辛格。兩人都是猶太裔，使這個猶太人口密集選區的選戰更具象徵性。

  • 他指出，自己因為高調支持以色列、強烈譴責反猶太主義，而在黨內外都承受壓力。他認為外界不斷要求他收斂立場，等同要讓他的聲音消失。

  • CNN分析指出，這是今年最昂貴的眾議員選戰，支出已超過4000萬元，可能逼近5000萬元。同時又牽涉以哈戰爭後的黨內分歧、反猶爭議與安全威脅。

以色列 民主黨 眾議員

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