高油價導致共和黨90年沒輸過的深紅選區選情緊張

獲得川普總統背書角逐連任的堪薩斯州聯邦參議員馬歇爾說，高油價導致共和黨面臨「惡夢情境」，90年來不曾輸過的深紅選區如今選情緊張。圖為一名男子在紐約一個加油站為車加油。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 堪薩斯州在高油價與民怨升溫下，讓原本穩贏的共和黨參議員馬歇爾選情轉趨緊張，民主黨挑戰者漢密爾頓趁勢逼近。

福斯新聞網27日報導，獲得川普總統背書角逐連任的堪薩斯州聯邦參議員馬歇爾(Roger Marshall)說，高油價 導致共和黨 面臨「惡夢情境」(nightmare scenario)，90年來不曾輸過的深紅選區如今選情緊張。馬歇爾這次選舉面臨的民主黨 挑戰者是牧師漢密爾頓(Adam Hamilton)。

報導指出，雖然堪薩斯州是經濟大蕭條(Great Depression)以來民主黨不曾選贏的共和黨深紅區鐵票倉，但現在馬歇爾正為個人政治生涯奮戰。短短幾個月前，共和黨陣營並沒有為馬歇爾選情擔心，但走溫和派路線的漢密爾頓急起直追，原本共和黨穩操勝券的局勢變成勝負難料。

川普上周抵達威奇塔(Wichita)幫忙站台之前，馬歇爾接受福斯數位新聞(Fox News Digital)專訪時說，共和黨若輸掉堪州席次，民主黨極可能拿下參議院控制權。他對支持者喊話說，這就是為什麼如果投票給漢密爾頓，就等於是投票給參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、投票給民主黨成為參院多數黨，「事情就是這麼簡單」。

共和黨目前在參議院擁有53席。

報導指出，對於近一個世紀以來不曾選出民主黨籍聯邦參議員的堪州來說，共和黨選情本來不成問題。

然而，堪州當地政治專家說，漢密爾頓屬於風格獨特的候選人，是規模龐大的「聯合衛理公會復活教堂」(United Methodist Church of the Resurrection)創立牧師，30年來在堪州一直是知名人物，加上川普目前面臨政治逆風處境，內外因素相加讓馬歇爾恐與勝選失之交臂。

堪薩斯大學(University of Kansas)政治教授海德-馬克爾(Don Haider-Markel)說：「對民主黨來說，我想不出有哪次選舉比這次選舉周期的情勢更加順利。」他說，前一次比較類似的狀況是2020年，但當時兩黨支持度最後並不像這回那般接近。

醫師出身的馬歇爾曾任聯邦眾議員，2020年第一次參選聯邦參議員，在川普旋風加持之下得票率領先將近12%。

堪州選民現在正為高物價、燃料價格昂貴苦惱。馬歇爾坦承這是選戰比原本外界預期來得緊張的原因。他說，問題就出在汽油價格上，「我能感受到民眾的痛苦」。他說，每年都會走訪全州105郡，今年6月完成巡訪時，感受到汽油漲價之際越來越高的民怨。