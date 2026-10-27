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高油價導致共和黨90年沒輸過的深紅選區選情緊張

記者顏伶如／即時報導
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獲得川普總統背書角逐連任的堪薩斯州聯邦參議員馬歇爾說，高油價導致共和黨面臨「惡夢...
獲得川普總統背書角逐連任的堪薩斯州聯邦參議員馬歇爾說，高油價導致共和黨面臨「惡夢情境」，90年來不曾輸過的深紅選區如今選情緊張。圖為一名男子在紐約一個加油站為車加油。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

堪薩斯州在高油價與民怨升溫下，讓原本穩贏的共和黨參議員馬歇爾選情轉趨緊張，民主黨挑戰者漢密爾頓趁勢逼近。

福斯新聞網27日報導，獲得川普總統背書角逐連任的堪薩斯州聯邦參議員馬歇爾(Roger Marshall)說，高油價導致共和黨面臨「惡夢情境」(nightmare scenario)，90年來不曾輸過的深紅選區如今選情緊張。馬歇爾這次選舉面臨的民主黨挑戰者是牧師漢密爾頓(Adam Hamilton)。

報導指出，雖然堪薩斯州是經濟大蕭條(Great Depression)以來民主黨不曾選贏的共和黨深紅區鐵票倉，但現在馬歇爾正為個人政治生涯奮戰。短短幾個月前，共和黨陣營並沒有為馬歇爾選情擔心，但走溫和派路線的漢密爾頓急起直追，原本共和黨穩操勝券的局勢變成勝負難料。

川普上周抵達威奇塔(Wichita)幫忙站台之前，馬歇爾接受福斯數位新聞(Fox News Digital)專訪時說，共和黨若輸掉堪州席次，民主黨極可能拿下參議院控制權。他對支持者喊話說，這就是為什麼如果投票給漢密爾頓，就等於是投票給參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、投票給民主黨成為參院多數黨，「事情就是這麼簡單」。

共和黨目前在參議院擁有53席。

報導指出，對於近一個世紀以來不曾選出民主黨籍聯邦參議員的堪州來說，共和黨選情本來不成問題。

然而，堪州當地政治專家說，漢密爾頓屬於風格獨特的候選人，是規模龐大的「聯合衛理公會復活教堂」(United Methodist Church of the Resurrection)創立牧師，30年來在堪州一直是知名人物，加上川普目前面臨政治逆風處境，內外因素相加讓馬歇爾恐與勝選失之交臂。

堪薩斯大學(University of Kansas)政治教授海德-馬克爾(Don Haider-Markel)說：「對民主黨來說，我想不出有哪次選舉比這次選舉周期的情勢更加順利。」他說，前一次比較類似的狀況是2020年，但當時兩黨支持度最後並不像這回那般接近。

醫師出身的馬歇爾曾任聯邦眾議員，2020年第一次參選聯邦參議員，在川普旋風加持之下得票率領先將近12%。

堪州選民現在正為高物價、燃料價格昂貴苦惱。馬歇爾坦承這是選戰比原本外界預期來得緊張的原因。他說，問題就出在汽油價格上，「我能感受到民眾的痛苦」。他說，每年都會走訪全州105郡，今年6月完成巡訪時，感受到汽油漲價之際越來越高的民怨。

精華 FAQ

  • 主要原因是高油價與高物價引發選民不滿，加上民主黨挑戰者漢密爾頓採取溫和路線，快速縮小與馬歇爾的差距，使共和黨原本穩定的優勢變成勝負難料。

  • 馬歇爾指出，若共和黨在堪州輸掉席次，民主黨就很可能拿下參議院控制權，因此他把這場選戰描述成攸關參院多數黨歸屬的關鍵戰役。

  • 漢密爾頓是當地知名牧師，長期經營社區，且形象溫和、具地方認同感；再加上川普面臨政治逆風，讓部分原本偏共和黨的選民開始動搖。

共和黨 油價 民主黨

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