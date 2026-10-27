防川普干涉選舉 民主黨陣營投票日將派數萬觀察員監督
面對川普可能干預選舉的疑慮，民主黨與多個監督團體計畫在投票日部署數萬觀察員，並結合法律與網安力量守護投票程序。
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面對川普可能干預選舉的疑慮，民主黨與多個監督團體計畫在投票日部署數萬觀察員，並結合法律與網安力量守護投票程序。
民主黨與黨外監督團體計畫在11月3日投票日當天於投票站部署大量選舉觀察員，以防川普總統動用聯邦政府的龐大資源，干預這次選舉，避免選後可能讓他任期最後兩年陷入困境。
美聯社報導，左派陣營預計派出數萬名觀察員，而司法部也將推動規模空前的選舉監督計畫，加上親共和黨團體的更多觀察員，可能創造現代投票所前所未見的大規模人力部署。
民主黨與非營利組織的行動訓練志工在投票所外守望，通報令人擔憂的情事。
這個網絡涵蓋政府監督團體「共同目標」(Common Cause)、美國公民自由聯盟(ACLU)等傳統政府監督組織，也有各州民主黨、國會領袖、全國性倡議團體及民主保護組織動員的大批志工。
民主黨全國委員會(DNC)副主席克萊布(Jane Kleeb)表示，民主黨州委員會協會成立第一個由中情局(CIA)和聯邦調查局(FBI)前官員組成的網路安全小組，負責監控並通報網路不實資料，包括人工智慧(AI)深偽內容。
此外，民主黨市長、檢察長與州務卿也舉行推演，模擬最糟的狀況，例如聯邦移民及海關執法局(ICE)探員闖進投票地點，或選票與投票設備遭扣押，民主黨議員也組建足以媲美總統競選陣營的法律團隊。
克萊布談到黨內的大規模行動時說：「我們從沒做過這種事，我們從來不必面對總統表示可能扣押選票、派ICE探員到投票地點，以及其他非常明確直接威脅投票程序的情況。」
川普持續提出毫無根據的作弊指控，但政府與軍方官員表示，無意在投票所部署移民探員或軍人。
白宮發言人畢斯(Lauren Bis)指責「激進民主黨人」拒絕通過選民身分驗證規定及其他共和黨支持的投票措施，才製造出對選舉安全的恐慌。她說：「川普總統比任何一位總統，都更努力確保我們擁有自由公平的選舉。」
各州民主黨已訓練約1萬名志工，觀察投票所並通報聯邦探員的可疑行動，「共同目標」另外訓練約1萬6000名志工，該組織的州事務副總裁蘇珊．艾梅達(Suzanne Almeida)說，其下有300個團體的「選舉保護」(Election Protection)聯盟另培訓數萬人。
參院民主黨人組織約100名志工，與民主黨友好的「拯救美國」(Save America)則訓練神職人員、退伍軍人、教師等社區成員，團結組織「Indivisible」與民間組織「MoveOn」也動員其網絡。
由於許多組織依法不得與政黨協調，部分官員擔心，投票地點外可能出現混亂。
艾梅達承認部分選區可能出現混亂，但強調選舉安全的威脅需要集體努力。她說：「若我們最擔心的某些威脅成真，需要我們所有人一起應對。」
因為他們擔心川普可能動用聯邦政府資源干預選舉，甚至影響投票與開票流程，所以要在投票站外加強監看、通報可疑情況，降低選舉受干擾的風險。 參與者包括民主黨州委員會、DNC、Common Cause、ACLU，以及各州民主黨、國會領袖、倡議團體與民主保護組織；部分團體還訓練志工監看投票所與網路假訊息。 他們還成立網路安全小組監控AI深偽與不實資訊，並與市長、檢察長、州務卿等進行推演，模擬ICE介入、選票遭扣押等最糟狀況，同時建立大型法律團隊應對。
精華 FAQ
因為他們擔心川普可能動用聯邦政府資源干預選舉，甚至影響投票與開票流程，所以要在投票站外加強監看、通報可疑情況，降低選舉受干擾的風險。
參與者包括民主黨州委員會、DNC、Common Cause、ACLU，以及各州民主黨、國會領袖、倡議團體與民主保護組織；部分團體還訓練志工監看投票所與網路假訊息。
他們還成立網路安全小組監控AI深偽與不實資訊，並與市長、檢察長、州務卿等進行推演，模擬ICE介入、選票遭扣押等最糟狀況，同時建立大型法律團隊應對。
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