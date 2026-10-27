防川普干涉選舉 民主黨陣營投票日將派數萬觀察員監督

期中選舉投票日近，民主黨及各州公民團體與維權組織擔心川普政府找藉口製造投票不公或作弊等事端，紛紛組成義工監票的觀察員。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 面對川普可能干預選舉的疑慮，民主黨與多個監督團體計畫在投票日部署數萬觀察員，並結合法律與網安力量守護投票程序。

民主黨 與黨外監督團體計畫在11月3日投票 日當天於投票站部署大量選舉觀察員，以防川普 總統動用聯邦政府的龐大資源，干預這次選舉，避免選後可能讓他任期最後兩年陷入困境。

美聯社報導，左派陣營預計派出數萬名觀察員，而司法部也將推動規模空前的選舉監督計畫，加上親共和黨團體的更多觀察員，可能創造現代投票所前所未見的大規模人力部署。

民主黨與非營利組織的行動訓練志工在投票所外守望，通報令人擔憂的情事。

這個網絡涵蓋政府監督團體「共同目標」(Common Cause)、美國公民自由聯盟(ACLU)等傳統政府監督組織，也有各州民主黨、國會領袖、全國性倡議團體及民主保護組織動員的大批志工。

民主黨全國委員會(DNC)副主席克萊布(Jane Kleeb)表示，民主黨州委員會協會成立第一個由中情局(CIA)和聯邦調查局(FBI)前官員組成的網路安全小組，負責監控並通報網路不實資料，包括人工智慧(AI)深偽內容。

此外，民主黨市長、檢察長與州務卿也舉行推演，模擬最糟的狀況，例如聯邦移民及海關執法局(ICE)探員闖進投票地點，或選票與投票設備遭扣押，民主黨議員也組建足以媲美總統競選陣營的法律團隊。

克萊布談到黨內的大規模行動時說：「我們從沒做過這種事，我們從來不必面對總統表示可能扣押選票、派ICE探員到投票地點，以及其他非常明確直接威脅投票程序的情況。」

川普持續提出毫無根據的作弊指控，但政府與軍方官員表示，無意在投票所部署移民探員或軍人。

白宮發言人畢斯(Lauren Bis)指責「激進民主黨人」拒絕通過選民身分驗證規定及其他共和黨支持的投票措施，才製造出對選舉安全的恐慌。她說：「川普總統比任何一位總統，都更努力確保我們擁有自由公平的選舉。」

各州民主黨已訓練約1萬名志工，觀察投票所並通報聯邦探員的可疑行動，「共同目標」另外訓練約1萬6000名志工，該組織的州事務副總裁蘇珊．艾梅達(Suzanne Almeida)說，其下有300個團體的「選舉保護」(Election Protection)聯盟另培訓數萬人。

參院民主黨人組織約100名志工，與民主黨友好的「拯救美國」(Save America)則訓練神職人員、退伍軍人、教師等社區成員，團結組織「Indivisible」與民間組織「MoveOn」也動員其網絡。

由於許多組織依法不得與政黨協調，部分官員擔心，投票地點外可能出現混亂。

艾梅達承認部分選區可能出現混亂，但強調選舉安全的威脅需要集體努力。她說：「若我們最擔心的某些威脅成真，需要我們所有人一起應對。」