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期中選舉最新民調：民主黨支持率47%領先 川普支持率微升至32%

中央社／華盛頓26日即時報導
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川普總統26日在密西根州出席造勢活動。(美聯社)
川普總統26日在密西根州出席造勢活動。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

最新民調顯示，民主黨在國會支持度上領先共和黨，川普支持率雖微升但仍偏低，期中選舉勝負很可能受通膨與經濟議題左右。

美國即將於11月3日舉行期中選舉，路透/益普索今天（26日）出爐的民調顯示，川普總統（Donald Trump）的支持率小幅回升至32%，比上周創下的歷史新低增加1個百分點。

期中選舉將決定國會由哪個政黨主導，而川普所屬的共和黨正力拚保住參眾兩院多數席次。對共和黨而言，若失去其中一院的控制權，恐使川普在任期後兩年的施政難度大幅增加。

路透/益普索（Reuters/Ipsos）這項為期5天的全國性民調也顯示，在被問及「若今天舉行選舉，偏向支持哪個政黨進入國會」時，47%註冊選民傾向支持民主黨，36%傾向支持共和黨；約11%受訪者表示不確定會投給哪一黨。

實際投票情況仍有待觀察；但民調顯示，「最可能投票」的選民之中，53%傾向支持民主黨，44%偏支持共和黨。

這次國會爭奪戰主要焦點落在通膨議題上。自川普今年2月下令對伊朗發動軍事攻擊後，汽油價格上揚，通膨明顯升溫。最新民調顯示，73%的選民認為生活成本正朝錯誤方向發展。

在戰爭爆發前，路透/益普索民調顯示選民原先認為共和黨比民主黨更擅長治理經濟。然而，最新民調顯示，在經濟議題方面，37%選民認為民主黨的表現較佳，33%選民支持共和黨。

民調同時顯示，投票熱衷度方面，46%民主黨人表示對期中選舉「非常熱衷」，相較於30%的共和黨選民。

路透/益普索這次在線上調查1679位美國成年人，其中包含1280位註冊選民。全體受訪者抽樣誤差為正負2個百分點，註冊選民抽樣誤差為正負3個百分點。

精華 FAQ

  • 在註冊選民中，47%傾向支持民主黨進入國會，36%傾向支持共和黨，另有約11%尚未決定。若只看最可能投票者，民主黨優勢更明顯。

  • 川普支持率升至32%，比上周的歷史新低增加1個百分點，但整體仍偏低，顯示其施政與選情壓力依舊存在，共和黨保住多數並不輕鬆。

  • 通膨與生活成本是主要焦點，73%選民認為生活成本方向錯誤；在經濟議題上，37%認為民主黨較佳，33%支持共和黨，顯示民眾對現況仍不滿。

民主黨 川普 民調

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