期中選舉／共和黨不敢鬆懈 川普赴深紅州密西西比固票

川普總統26日趕到密西西比州為共和黨聯邦參議員海德史密斯助選。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普在期中選前前往密西西比替共和黨參議員海德史密斯助選，顯示共和黨即使在深紅州也不敢鬆懈，民主黨的科洛姆則趁民怨升溫強力挑戰。

川普 總統的造勢行程並沒有略過他在2024年輕鬆獲勝的州，26日抵達密西西比州為角逐連任的共和黨 聯邦參議員海德史密斯(Cindy Hyde-Smith)助選，凸顯共和黨在選前面臨的挑戰。

美聯社報導，密西西比州是全美共和黨支持度最穩固的紅州之一，原本並不是預期需要在選前一周還安排總統前往助選的地方，然而海德史密斯正面臨民主黨參議員候選人科洛姆(Scott Colom)的強力挑戰；科洛姆與許多民主黨候選人成功在紅州展現威脅性，原因在於選民普遍不滿通膨、伊朗戰爭，以及川普第二任期內的其他政策與表現。

科洛姆表示這樣的政治局勢讓他很容易向選民主張：海德史密斯不會改變任何一件讓選民生活艱難的事。科洛姆說，「如果你希望有人為提高薪資、降低生活成本而奮鬥，讓我們擺脫這場愚蠢的戰爭，爭取人人都負擔得起且能夠取得的醫療照護，真正阻止正在摧毀我們國家的貪腐，並真正代表密西西比州的價值觀，那就投票支持史考特．科洛姆。」

科洛姆26日被看到在海德史密斯的造勢場地出現，他說打算聽聽川普選民的心聲。他自去年宣布參選以來募款金額一直超越海德史密斯。

密西西比州的川普總統支持者，26日歡迎川普抵達為共和黨候選人助選 。(路透)

密西西比州選民自1947年以來就不曾選出新的民主黨籍聯邦參議員，民主黨上一次在該州贏得參議員選舉是1982年史坦尼斯(John Stennis)連任成功。川普曾三度贏得密西西比州，平均領先近20個百分點。科洛姆是名地方檢察官，若勝選將創下歷史成為南北戰爭後重建時期以來，密西西比州首位非裔聯邦參議員。

而川普25日在密西根州造勢時，將民主黨籍聯邦參議員候選人薩依德(Abdul El-Sayed)比作2001年9/11事件的恐怖分子，指控民主黨將讓反美恐怖分子入境。川普在休朗港(Port Huron)的活動上表示「我來這是為了阻止一個『聖戰士』及穆斯林兄弟會成員成為聯邦參議員」。

前年美國總統大選，休朗港66%的選票投給川普，最終以多兩個百分點的選票拿下密西根。活動現場以白人為主，他們對川普言論報以歡呼，甚至有人高喊「叛徒！」與「把他驅逐出境」！

密西西比州民主黨聯邦參議員候選人科洛姆，可能是密州44年來首位聯邦參議員。(美聯社)