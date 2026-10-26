我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共前中聯部長劉建超 傳遭「斷崖式貶官」 正部降為處級

釀酒人2出局後灌8分大局 打出世界大賽首見紀錄

德州聯邦參議員選舉 民主黨塔拉里科民調領先、受亞太裔青睞

編譯莊瑞萌／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德州選情激烈，民主黨支持者25日在德州威科市歡迎競選州長的候選人金娜．希諾霍薩、...
德州選情激烈，民主黨支持者25日在德州威科市歡迎競選州長的候選人金娜．希諾霍薩、聯邦參議員參選人塔拉里科等人。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

德州民調顯示，民主黨參議員候選人塔拉里科在亞太裔選民中領先派克斯頓，但兩黨陣營對亞裔選民的直接接觸都不足，凸顯其選戰影響力正被重新評估。

德州10月民調顯示，民主黨聯邦參議員候選人塔拉里科(James Talarico)在亞太裔選民中，領先共和黨對手派克斯頓(Ken Paxton)近17個百分點，但逾七成受訪者表示，塔拉里科陣營未曾直接聯繫他們，逾八成稱未獲派克斯頓陣營聯繫。

POLITICO報導，由左傾的「德州亞裔美國人行動基金」(Asian Americans Texas Action Fund)委託聖地牙哥加州大學執行的民調顯示，民主黨聯邦參議員候選人塔拉里科在亞太裔選民中，領先共和黨候選人派克斯頓近17個百分點。

但在期中選舉最後階段，絕大多數受訪者表示，他們沒有看到兩黨陣營與他們直接互動，逾70%亞裔選民表示塔拉里科陣營未曾直接聯繫他們，81%表示未獲派克斯頓陣營聯繫。

「德州這個選季過後，誰都無法否認，亞裔選民是足以決定勝負、所有競選團隊都必須重視的群體，」「德州亞裔美國人行動基金」執行主任史蒂芬妮．趙(Stephanie Cho)說。

民主黨一直試圖拉攏2024年右轉的西語裔選民，因為根據「紐約時報」分析，西語裔占比逾25%的郡，相較前次總統大選，轉向川普的幅度達10個百分點，但亞裔對民主黨的支持也同樣出現流失。出口民調顯示，2020年至2024年，亞裔選民轉向川普的幅度達12個百分點。對此，包括民主黨聯邦參議員安迪．金(Andy Kim)與達克沃斯(Tammy Duckworth)在內等議員已為多位候選人站台，希望動員亞裔社群。

安迪．金9月出席塔拉里科活動時表示，亞裔選民「覺得自己沒有被拉攏、沒有被列為重點對象，也沒有被積極爭取」。達克沃斯受訪時則說，「我們開始把亞裔的支持當成理所當然，也沒搞懂這個社群裡面其實有一些分歧。」

塔拉里科競選發言人恩尼斯(JT Ennis)表示，塔拉里科「在德州眾院為德州亞裔社群奮戰不懈，並將在聯邦參院進一步發揚這項紀錄」。恩尼斯說，「他(塔拉里科)站出來反對反亞裔和伊斯蘭恐懼的仇恨，參加文化活動，還幫德州亞裔民眾辦社群交流，也獲得德州各地亞裔候選人背書。」

精華 FAQ

  • 這份由德州亞裔美國人行動基金委託的民調顯示，塔拉里科在亞太裔選民中領先派克斯頓近17個百分點，顯示他在該族群具明顯優勢。

  • 結果顯示，超過70%的亞裔選民說未被塔拉里科陣營直接聯繫，81%則表示未收到派克斯頓陣營聯繫，反映兩黨對亞裔社群經營都相當不足。

  • 民調凸顯亞裔選民不再是可忽視的群體，且近年對民主黨支持有所流失。民主黨議員與候選人因此加強站台與動員，盼重新拉回亞裔支持。

民主黨 德州 民調

上一則

期中選舉倒數1周 川普祭出「100萬元」檢舉舞弊獎金

延伸閱讀

聯邦選委會最新申報資料：派克斯頓參選資金主要來自馬斯克

聯邦選委會最新申報資料：派克斯頓參選資金主要來自馬斯克
全國約2740萬選民已完成期中選舉提早投票

全國約2740萬選民已完成期中選舉提早投票
賓州國會議員選戰 民主黨力爭亞太裔選票

賓州國會議員選戰 民主黨力爭亞太裔選票
民主黨掀期中選舉藍潮 能勝過現實問題？

民主黨掀期中選舉藍潮 能勝過現實問題？

熱門新聞

美國總統川普18日在白宮南草坪。（美聯社）

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

2026-10-19 07:10
國防部8月下令30所大學審查與「受關注外國實體」的關係並處理相關風險；五角大廈19日高調宣布這30所院校已全數終止或「緩慢解除」此類涉外關係。(美聯社)

國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫

2026-10-21 20:18
美國總統川普22日從白宮啟程前往愛荷華州前受訪。(路透)

川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒

2026-10-22 20:25
白宮前發言人李維特9月10日在美國德州達拉斯舉行的共和黨期中選舉全國代表大會上發表演說。(歐新社)

接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

2026-10-23 10:06
川普總統。(路透)

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

2026-10-25 16:26
美國總統川普。（路透）

川普催新墨西哥州快改名「新美國」：房價收入都會漲

2026-10-19 16:26

超人氣

更多 >
學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業
曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走
長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%

長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%
發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航

發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航
聯航飛新州驚傳劫機…乘客傳恐怖簡訊 150人班機急返航

聯航飛新州驚傳劫機…乘客傳恐怖簡訊 150人班機急返航