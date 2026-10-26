德州聯邦參議員選舉 民主黨塔拉里科民調領先、受亞太裔青睞

德州選情激烈，民主黨支持者25日在德州威科市歡迎競選州長的候選人金娜．希諾霍薩、聯邦參議員參選人塔拉里科等人。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 德州民調顯示，民主黨參議員候選人塔拉里科在亞太裔選民中領先派克斯頓，但兩黨陣營對亞裔選民的直接接觸都不足，凸顯其選戰影響力正被重新評估。

德州 10月民調 顯示，民主黨 聯邦參議員候選人塔拉里科(James Talarico)在亞太裔選民中，領先共和黨對手派克斯頓(Ken Paxton)近17個百分點，但逾七成受訪者表示，塔拉里科陣營未曾直接聯繫他們，逾八成稱未獲派克斯頓陣營聯繫。

POLITICO報導，由左傾的「德州亞裔美國人行動基金」(Asian Americans Texas Action Fund)委託聖地牙哥加州大學執行的民調顯示，民主黨聯邦參議員候選人塔拉里科在亞太裔選民中，領先共和黨候選人派克斯頓近17個百分點。

但在期中選舉最後階段，絕大多數受訪者表示，他們沒有看到兩黨陣營與他們直接互動，逾70%亞裔選民表示塔拉里科陣營未曾直接聯繫他們，81%表示未獲派克斯頓陣營聯繫。

「德州這個選季過後，誰都無法否認，亞裔選民是足以決定勝負、所有競選團隊都必須重視的群體，」「德州亞裔美國人行動基金」執行主任史蒂芬妮．趙(Stephanie Cho)說。

民主黨一直試圖拉攏2024年右轉的西語裔選民，因為根據「紐約時報」分析，西語裔占比逾25%的郡，相較前次總統大選，轉向川普的幅度達10個百分點，但亞裔對民主黨的支持也同樣出現流失。出口民調顯示，2020年至2024年，亞裔選民轉向川普的幅度達12個百分點。對此，包括民主黨聯邦參議員安迪．金(Andy Kim)與達克沃斯(Tammy Duckworth)在內等議員已為多位候選人站台，希望動員亞裔社群。

安迪．金9月出席塔拉里科活動時表示，亞裔選民「覺得自己沒有被拉攏、沒有被列為重點對象，也沒有被積極爭取」。達克沃斯受訪時則說，「我們開始把亞裔的支持當成理所當然，也沒搞懂這個社群裡面其實有一些分歧。」

塔拉里科競選發言人恩尼斯(JT Ennis)表示，塔拉里科「在德州眾院為德州亞裔社群奮戰不懈，並將在聯邦參院進一步發揚這項紀錄」。恩尼斯說，「他(塔拉里科)站出來反對反亞裔和伊斯蘭恐懼的仇恨，參加文化活動，還幫德州亞裔民眾辦社群交流，也獲得德州各地亞裔候選人背書。」