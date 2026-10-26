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期中選舉倒數1周 川普祭出「100萬元」檢舉舞弊獎金

編譯盧思綸／即時報導
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川普總統26日在密西根州出席造勢活動。(美聯社)
川普總統26日在密西根州出席造勢活動。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普在期中選舉前宣布懸賞100萬美元徵求舞弊線索，同時再提發現金政策，但獎金來源與是否需國會批准仍引發質疑。

金融時報報導，美國期中選舉倒數一周之際，川普總統宣布懸賞100萬美元徵求選舉舞弊線索，此前他才稱巴西總統決選疑似遭到操弄。這場期中選舉攸關美國國會權力版圖，一旦共和黨失去參眾兩院控制權，川普未來推動政策議程恐將面臨更大阻力。

川普在自家平台真實社群發文表示：「任何人只要檢舉過去選舉或即將舉行的2026年期中選舉中的選民舞弊行為，一旦涉嫌製造舞弊的人遭到逮捕並定罪，就可獲得100萬美元獎金。」隨後在白宮發布的一段影片中，川普將這筆懸賞金形容為「紅利、獎金，或者隨便你想怎麼稱呼」。

川普長期指控美國選舉存在大規模舞弊，卻始終未提出證據，甚至堅稱2020年敗給前總統拜登的那場總統大選遭到操弄。然而，過去數十年的研究及相關證據均顯示，美國選民舞弊情況相當罕見。

這筆百萬美元懸賞金將從何而來、川普如何兌現承諾，目前仍是未知數。由於美國聯邦資金的支出權掌握在國會手中，外界質疑這項措施是否必須經過國會批准。當媒體向白宮詢問獎金來源及是否需要國會授權時，白宮僅請媒體參考川普的社群貼文，司法部則未立即回應。

這也不是川普首次在期中選舉前提出發錢承諾。他9月才宣布，如果共和黨能在今年秋季的期中選舉中保住國會控制權，就將向每名美國成年公民發放5000美元「紅利」，並將這項構想歸功於美國強勁的經濟表現，形容就像成功企業向股東發放現金股利。

不過，上述普發現金計畫同樣需要國會批准，預料將面臨強烈反對。若付諸實施，發放金額將超越新冠疫情期間的直接紓困補助，總成本更可能突破1兆美元。

另一方面，白宮近幾周也加強取締涉嫌觸犯選舉相關罪行的非美國公民。司法部26日宣布，已對賓州、加州、佛州、紐約州及內華達州共48名非美國公民提出指控，涉及涉嫌非法投票、虛假選民登記及其他選舉相關犯罪行為。

精華 FAQ

  • 他在自家平台宣布，凡檢舉過去選舉或2026年期中選舉中的選民舞弊，且涉案者被逮捕定罪，就可獲得100萬美元獎金。

  • 爭議主要在於獎金從何而來、川普如何兌現，以及是否必須經過國會批准。由於聯邦資金支出權在國會，外界對其合法性存疑。

  • 除了懸賞徵求舞弊線索，白宮也加強取締涉嫌違反選舉法的非美國公民，司法部已對48人提出指控，涵蓋非法投票與虛假登記等罪名。

川普 期中選舉 巴西

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