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FBI前局長柯米第3度遭刑事起訴 被控向記者洩露國防資訊

中央社／華盛頓26日即時報導
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FBI前局長柯米。(美聯社)
FBI前局長柯米。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

柯米因被指在2016年洩露國防資訊再遭起訴，成為第三度面臨刑事指控；他強調自己清白，並指控方濫用司法。

美國聯邦調查局（FBI）前局長柯米（James Comey）被控涉嫌洩露國防資訊，這是他第三度遭到刑事起訴。柯米向來直言不諱批評美國總統川普

法新社報導，根據今天解封的刑事告訴狀，柯米2016年10月擔任FBI局長期間，涉嫌將國防資訊透露給一名「無權接收該資訊的人」。

柯米2025年9月被控在參與美國參議院聽證會調查「通俄門」案時，涉嫌向國會做出不實陳述及妨害國會調查，聯邦法官後來駁回此案，理由是提出指控的檢察官由川普親自挑選，其任命程序違法。

柯米今年4月再遭起訴，這次是因為他在社群媒體Instagram發布一張照片，內容是有人用貝殼排列出8647字樣。起訴書指出，貝殼排成8647字樣，是「明確表達有意傷害美國總統的企圖」。

川普當時受訪時稱，86在美國俚語中有「擺脫」、「殺死」之意，而47則是指他身為美國第47位總統。

柯米否認自己威脅川普生命安全，堅稱自己「無辜」且毫不畏懼。

在最新一起案件中，柯米被控指示一名身分不明人士，向一家全國性新聞媒體的記者「洩露國防資訊」。

柯米在Substack平台發布影片回應最新指控時說：「又來了。」

他表示：「如果這不屬於對司法部駭人聽聞的濫用，還真是有點可笑。我依然是清白的，我依然不怕這些人，也依然相信聯邦司法機構的獨立性。」

精華 FAQ

  • 最新起訴指控柯米在2016年10月擔任FBI局長時，指示一名身分不明人士，向全國性新聞媒體的記者洩露國防資訊，屬於向無權接收者傳遞敏感內容。

  • 他先前曾因在參院通俄門聽證中被控不實陳述及妨害調查而遭起訴，但法院以檢察官任命程序違法駁回；另一次則因Instagram照片中的8647字樣被解讀為威脅川普。

  • 柯米在Substack影片中說「又來了」，並稱這是對司法部的駭人濫用；他重申自己依然無辜、不畏懼這些指控，也相信聯邦司法機構仍具獨立性。

川普 通俄門 FBI

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